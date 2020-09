Een ronde kring met bomen of oude Romeinse bouwwerken?

Deze vragen, en vele anderen, kwamen de afgelopen weken binnen bij Zoek het uit!. Heb jij een sterke voorkeur voor een van deze vragen? Waarop wil jij het antwoord weten? Breng dan nu je stem uit!

Bomen in een kringetje

Her en der in Drenthe is het te zien. Een cirkel van bomen, midden in een weiland. Hoe zijn die bomen daar gekomen? Is het niet makkelijker ze gewoon te kappen? Heeft het een betekenis? Vragen die ingestuurd werden door Levi uit Assen.

Romeinse gebouwen

Waarom staan in Drenthe geen oude gebouwen in Romeinse stijl, zoals in Parijs? Dat wil Dennis uit Hoogeveen graag weten. Natuurlijk, Drenthe is geen Parijs, maar wat gebeurde hier dan wel in de Romeinse tij? Zijn de Romeinen hier geweest, en hebben ze hun sporen achtergelaten?

Vorige stemronde

In augustus mocht je ook stemmen. Toen gingen de vragen over wat er gebeurt met een grafsteen na ruiming van het graf, en wat de populairste attractie in Drenthe is.

De vraag 'Wat gebeurt er met een grafsteen als een graf geruimd wordt?' kreeg met 87 procent de meeste stemmen. De vraag over de populairste Drentse attractie laten we daarom nog even rusten.

Zoek het uit!

Heb je zelf een vraag? Stuur die dan eens in! Wie weet gaan wij voor je op zoek naar het antwoord!