Lastige competitiestart Hurry-Up in BENE-League

Hurry-Up staat een lastige competitiestart in de BENE-League te wachten. In oktober openen de Zwartemeerders de grensoverschrijdende competitie met twee uitduels.

Op zaterdagavond 10 oktober gaat Hurry-Up op bezoek bij Sporting Pelt. In België treffen de oranjehemden de club van oud-speler Tommie Falke. De Emmenaar kroonde zich afgelopen BENE-Leagueseizoen tot topschutter van de competitie.

Ook een week later stapt de formatie van Joop Fiege in de bus voor een uitwedstrijd. In Panningen is Bevo de tweede opponent van Hurry-Up in de BENE-League. Op zaterdag 24 oktober komen de Zwartemeerders voor het eerst in actie voor eigen publiek. Titelhouder Achilles Bocholt komt op bezoek in sporthal De Eendracht.

HandbalNL League

De start van de BENE-League is verzet, omdat er door Belgische clubs door de opleving van het coronavirus in september geen officiële wedstrijden gespeeld mogen worden. Hurry-Up begint aankomend weekend met de HandbalNL League: de strijd om de landstitel.

Volendam

Zaterdagavond wordt Volendam in Zwartemeer getroffen. Een week later treft Hurry-Up LIONS in Sittard.