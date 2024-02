Onderzoek naar mogelijke drugsdumping, dit keer in Smilde

Achter een leegstaand restaurant aan de Veenhoopsweg in Smilde zijn gisteravond meerdere vaten en jerrycans achtergelaten. Deze waren gevuld met een onbekende vloeistof. De brandweer probeerde te achterhalen of het gaat om drugsafval.

Tweede dumping

De vondst van gisteravond in Smilde is de tweede mogelijke drugsdumping van de dag. Aan het einde van de ochtend werden vergelijkbare blauwe vaten aangetroffen langs de N381, tussen Beilen en Hoogersmilde. Het ging om zestien stuks. De vaten waren gedumpt in de sloot langs de weg. Ook hier is onderzocht of het daadwerkelijk gaat om drugsafval.