Geen horeca-activiteiten op evenemententerrein Rodermarkt [update]

Geen horeca-activiteiten tijdens Rodermarkt, maar twee weken geleden mocht het wel bij Zomerfeesten in Peize (Rechten: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen)

"In samenspraak met Volksvermaken Roden en een afvaardiging van de horeca heb ik besloten de voorgenomen horeca- en terrasactiviteiten tijdens de Rodermarktperiode op het evenemententerrein geen doorgang te laten vinden", laat burgemeester Klaas Smid van Noordenveld weten. "Als we kijken naar de aantallen te verwachten bezoekers zijn de risico's op het niet naleven van de RIVM-maatregelen, en daarmee de kans op besmettingen, te groot. Ook is er grote twijfel of de openbare orde gehandhaafd kan worden."

Voorzitter van de Vereniging voor Volksvermaken Roden, Lammert Kalfsbeek, vindt het ook een te groot risico. "Het publiek komt van oudsher uit de wijde omgeving. We kunnen bezoekers nu niet de mogelijkheid geven om gezellig met elkaar feest te vieren, zoals we dat van oudsher gewend zijn met de Rodermarkt. De mogelijkheden voor de kermis worden wel nader onderzocht. Die willen we op een veilige manier neerzetten."

Grootse viering in 2021

Op 18 tot en met 23 september zou Roden in het teken staan van de feestweek. Eerder werd al bekend dat de Rodermarktparade op 19 september dit jaar vanwege de coronamaatregelen niet door gaat. De gemeente en de Vereniging voor Volksvermaken hebben intensief gekeken naar de mogelijkheden om nog iets te organiseren tijdens de Rodermarktweek. Het lukt hen niet om iets anders te organiseren in verband met de RIVM-maatregelen en de veiligheidsaspecten. De organisatie zet alle kaarten nu in op een groot evenement volgend jaar.

Burgemeester Smid heeft goede hoop op een kermis. Hij laat weten dat er in vergelijkbare situaties de kermis is doorgegaan, maar dit wordt op dit moment dus onderzocht. Als de kermis inderdaad doorgaat, zou het volgens Smid betekenen dat alleen de kermis en het auto oriëntatierit, waarin deelnemers in de auto naar aanleiding van een aantal opgaven de route proberen uit te vogelen, doorgaan.

Waarom Peize wel en Roden niet?

Geen terras dus op de Rodermarkt, maar drie weken geleden startte de Peizer Zomerfeesten waar wel een groot terras stond. Waarom mocht dat destijds wel en worden de horeca-activiteiten tijdens de feestweek in Roden juist afgeblazen? Volgens burgemeester Smid heeft dat alles te maken met de aantallen die op het evenement afkomen. "Peize is veel kleiner. Roden heeft een grotere aantrekkingskracht. Het zijn onvergelijkbare evenementen."

Door het afhouden van de horeca-activiteiten wordt ook een toeloop naar de horeca in het dorp vermeden. Volksvermaken Roden en een delegatie van de horeca is volgens de burgemeester het volledig eens met de genomen beslissing.