Stelling: Ik wil niet weten hoe smerig het restaurant is waar ik eet

Wie van tevoren wil weten of een restaurant of eetcafé schoon en netjes is, kan voortaan zelf informatie inwinnen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Vanaf vandaag publiceert de NVWA de prestaties van horecagelegenheden online.

Horeca-ondernemers en visafslagen die de voedselveiligheidsregels aan hun laars lappen, worden online met naam en toenaam genoemd. In Drenthe zijn op dit moment geen restaurants gesloten of met een verscherpt toezicht. Wel heeft de NVWA twee restaurants aangewezen waar verbeterpunten nodig zijn. Eén in Emmen en één in Hoogeveen.

Brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is niet blij met de lijst. De KHN vindt het goed dat er bij excessen wordt ingegrepen door de NVWA maar vreest voor reputatieschade.

Trek jij je iets aan van de lijst van de NVWA? Of wil je misschien helemaal niet weten of er iets mis is in het restaurant waar jij een hapje eet?