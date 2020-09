Recordaantal deelnemers Veldslag om Norg ondanks corona

"We werken dit jaar met veertien startgroepen van maximaal honderdvijftig deelnemers. Zij starten steeds tien minuten na elkaar. De eerste groep start om half negen. De laatste groep om twintig voor elf. In het startvak staan markeringen waar je je voorwiel in moet plaatsen. Op deze manier staat iedereen op anderhalve meter afstand", zegt woordvoerder Marco Bos namens de organisatie. "Hierdoor kunnen we zelfs meer deelnemers laten starten dan voorgaande jaren. En we hebben ruimte genoeg op het terrein, dus eigenlijk was het geen probleem om het zo te organiseren."

Inschrijving gesloten

De inschrijving ging verrassend snel en werd op 6 augustus al gesloten. "Normaal halen deelnemers hun startnummers net voor de start op. Maar om onnodige drukte te voorkomen, hebben we nu alle stuurborden opgestuurd", verklaart Bos. "Dus die extra tijd konden we goed gebruiken."

Netto tijden

"We werken nu ook met netto tijden. De wedstrijdrijders starten in de eerste twee startgroepen. Normaal gesproken zal degene die nu als eerste over de streep komt ook de winnaar zijn. Maar in theorie kan de winnaar dus ook uit een andere groep komen", licht Bos toe. Na afloop is er, in verband met corona, dit jaar geen huldiging, maar komt er 's avonds een eindklassering online. Verder wordt er deze editie ook geen douche- en kleedgelegenheid aangeboden in verband met corona.

Geen begeleiding en publiek

Op het evenemententerrein mogen maximaal 300 mensen tegelijk aanwezig zijn. Daarom mogen deelnemers pas een half uur voor hun start het parkeerterrein op en worden ze pas tien minuten voor hun start toegelaten op het evenemententerrein. Het terrein is nadrukkelijk niet toegankelijk voor begeleiding en toeschouwers, maar alleen voor deelnemers en organisatie. Ook wordt deelnemers na afloop verzocht om niet te lang op het terrein te blijven plakken.

Niet inhalen op singletracks

Ook onderweg moet de anderhalve-meter regel worden gerespecteerd. Zo mag er op single-tracks (smalle paadjes met één spoor) niet ingehaald worden. "Op basis van de landelijke RIVM-regels hebben we zelf een protocol opgesteld. De Veiligheidsregio Drenthe heeft er al in een vroeg stadium naar gekeken en op basis van dit protocol hebben we van de gemeente Noordenveld een vergunning gekregen", zegt Bos. "Dus het is zaak om de regels met elkaar goed na te leven."

De organisatie van de Veldslag om Norg moest eerder dit jaar in verband met corona al wel een streep zetten door de Bartje 200 en de Slag om Norg. Die laatste wedstrijd is voor wielrenners en voert voor een groot deel over onverhard terrein.