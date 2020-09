Gevangenismuseum ontvangt 60.000 euro coronasteun

"Dit is een geweldige opsteker voor ons", meent directeur Peter Sluiter. "Het Gevangenismuseum moest op 13 maart de deuren sluiten en pas op 1 juni konden we weer open voor publiek. Bijna drie maand lang hebben we geen inkomsten gehad, terwijl de kosten wel doorliepen. En nu kunnen we door de anderhalve meter-samenleving ook veel minder bezoekers ontvangen dan normaal, dus dat heeft grote financiële impact op ons museum. Deze bijdrage helpt ons enorm."

In de zomervakantie heeft Het Gevangenismuseum naar eigen zeggen bezoekers veilig en coronaproof kunnen ontvangen. Tot de herfstvakantie blijft het museum zeven dagen in de week open.

Mondriaan Fonds

Door het coronavirus zijn meerdere musea in financiële problemen gekomen. Het Mondriaan Fonds biedt regionale musea met een landelijke uitstraling een aanvullende ondersteuning. De musea die in 2017 en 2018 gemiddeld ten minste 100.000 bezoekers hadden konden een aanvraag voor het steunpakker indienen. Het doel van de regeling is dat de vitale onderdelen in de culturele infrastructuur in stand worden gehouden door de musea. Daarnaast is het volgens het Fonds van belang dat de werkgelegenheid in de sector zo veel mogelijk wordt gewaarborgd.