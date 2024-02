Praalwagens worden gekeurd voor carnaval Zwartemeer: 'Publiek moet niet doof worden'

Voordat de carnavalsoptocht in Zwartemeer kan beginnen, moeten de vijftig praalwagens eerst door een technische keuring.

En waar letten de keurmeesters dan op? "Dat de aggregaat niet te groot is, of de chauffeur genoeg zicht heeft, of er brandblussers en een blusdeken aanwezig zijn. En de veiligheid van de wagens", zegt keurmeester Gert-Jan Keurs, tevens Prins Carnaval.