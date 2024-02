De week van Drenthe: meer dan 100.000 passagiers op Eelde en carnaval in Drenthe

Maar eerst doen politievakbonden een oproep naar strengere controles op wapenbezit. Dit verzoek doen zij naar aanleiding van de dodelijke schietpartij in Weiteveen. De verdachte van de dubbele moord had geen vergunning voor de gebruikte wapen. "Als je wil dat de politie ook controleert op illegale wapens, dan zul je de politie echt meer capaciteit moeten geven", zegt Albert Springer van de Nederlandse Politiebond.

Stijging passagiers Eelde

108.000 reizigers zijn in 2023 gevlogen van of naar Groningen Airport Eelde. Daarmee is het aantal passagiers met een kwart gestegen ten opzichte van het jaar ervoor, maar vliegveld wil nog meer. "De vraag is zo groot nog steeds. En ik verwacht echt dat de vraag nog verder gaat toenemen", vertelt directrice Meiltje de Groot.

Houtkachel stoken

Een op de drie huishoudens stak vorig jaar een haard of kachel aan, meer dan een jaar eerder. Fijn om de energierekening wat te drukken, maar het stoken heeft ook slechte gevolgen. Volgens brikettenboer Bob Zuidersma kun je dit voorkomen. "Ik ben er van overtuigd dat je met hout prima kunt stoken. Als je maar zorgt dat het vochtpercentage laag is en dat je kleine stukken hout hebt."

Alaaf

Het Carnavalsweekend is ook weer in Drenthe losgebarsten. Zo ook in Weiteveen, dat een paar weken geleden nog werd opgeschrikt door de dubbele moord op twee inwoners van het dorp. "We leven heel erg mee met iedereen, maar we waren ook vrij snel tot de conclusie gekomen dat de optocht en carnaval gewoon door moest gaan", zegt Erik Blaauw van de carnavalsvereniging in het dorp."