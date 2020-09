Niek Deelstra stopt 'in alle stilte' met schaatsen

"M'n progressie stagneerde en daardoor ging het plezier ook weg. Ik kan heel hard rechtdoor schaatsen. Maar de bochten remden mij af. Ik heb daar hard aan gewerkt maar het bleef lastig voor mij. Ik ben Team IKO en de sponsors heel dankbaar voor de kansen die ze mij gegeven hebben.", verklaart Deelstra.

"Als je aan topsport doet, ben je daar 24 uur per dag en 7 dagen per week mee bezig en daardoor stond de rest van m'n leven stil. Ik kreeg steeds meer de behoefte om m'n 'andere leven' weer op te pakken."

Geen spijt

Na het NK sprint, eind januari, hakte de Hoogeveense sprinter voor zichzelf al de knoop door om te stoppen maar hij gaf daar geen enkele ruchtbaarheid aan. "Ik wilde goed over m'n beslissing nadenken om geen spijt te krijgen. Maar vooralsnog voelt het goed en voel ik me meer ontspannen."

Studie

In zijn schaatstijd begon Deelstra in Groningen al aan de HBO-studie Vastgoed en Makelaardij. "Ik heb in verband met het schaatsen twee jaar over het eerste jaar gedaan. Nu begin ik aan het tweede jaar. Ik heb zin in de nieuwe dingen die op m'n pad komen. Ik kan nu bijvoorbeeld ook eens met studiegenoten afpreken", aldus Deelstra.

Wereldkampioen teamsprint

De titel op de teamsprint bij het WK voor junioren in Helsinki in 2017 is misschien wel z'n mooiste prestatie uit z'n carrière. Ook bewaart hij warme herinneringen aan z'n NK-debuut tussen de grote mannen. "Ik was pas 17 jaar en mocht toen tegen Olympisch en wereldkampioen Stefan Groothuis rijden. Ik reed meteen een nieuw persoonlijk record", besluit Deelstra glimlachend.

Lees ook: