Kinderen oefenen voor een toekomst op de dierenambulance: 'Ik ga later biologie studeren, zoals Freek Vonk'

Tussen de tachtig en honderd kinderen komen erop af. De dierenambulance hoopt dat daar een paar bij toekomstige vrijwilligers bijzitten. "Of dat ze voor een opleiding voor dierverzorging kiezen."

Een jongen en een meisje zien het wel zitten om in de toekomst bij de dierenambulance te gaan werken. Maar een andere jongen ziet een andere toekomst voor zich. "Ik ga later biologie studeren", zegt hij stellig. "Net zoals Freek Vonk."

Nu heeft de dierenambulance nog de tijd om potentiële vrijwilligers kennis te laten maken met het werk. "Het is nu een rustige tijd", zegt Bock. "Vanaf april komen alle jonge vogels en dieren. Dan wordt het echt heel druk. Dan is het handig dat we genoeg vrijwilligers hebben." Momenteel zit de dierenambulance Noord- en Midden-Drenthe op zo'n dertig vrijwilligers.

Hazen en katers

In deze wat rustigere tijd zijn de vrijwilligers overigens 'druk bezig' met jonge hazen. "Die worden nu geboren en liggen overal verspreid in het veld. De moeder is daar niet bij." Bij de dierenambulance zien ze regelmatig dat mensen het zielig vinden en dan willen helpen of meenemen. Maar dat moeten ze juist niet doen. "Dan is het al foute boel. Op het moment dat je de haas hebt aangeraakt, zit er een mensengeur aan en dan laat de moeder het liggen." Het advies dus van de dierenambulance: laat ze met rust. "Tenzij ze gewond zijn natuurlijk."