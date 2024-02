Asser stichting naar Oekraïne voor uitdelen voedselpakketten: 'Met man aan het front geen geld voor eten'

Met duizenden euro's naar Oekraïne, om dat bedrag vervolgens daar om te zetten in voedselpakketten. Henk Pruim en Cor Verkade vertrekken deze week met een groep vrijwilligers van de organisatie Assen voor Oekraïne richting het westen van het land, om het dorp Barkasovo van boodschappen te voorzien.

Al meer dan tien jaar zet de stichting zich in voor de lokale gemeenschap in het plaatsje Barkasovo. Zo bouwden ze er al eens een school en stuurden voedsel met hulptransporten. Maar dat laatste is sinds het uitbreken van de oorlog te ingewikkeld geworden. "De regels worden al maar strenger om daar naartoe te gaan met spullen. We zetten nu meer in op geld", zegt Pruim in het RTV Drenthe-programma Cassata.

Lokale economie steunen

Daarom zette de stichting een doneeractie op en haalde 13.000 euro op. "Drenthe bedankt", zegt Verkade. "Door middel van geld kunnen we veel gerichter helpen en kunnen we de lokale economie steunen daar. Dus we gaan er nu met geld heen en daar flink aan het shoppen", legt zijn compagnon Pruim uit.

De voedselpakketten worden dus in Oekraïne gekocht. "We gaan daar naar de groothandel en zeggen dan: 'Zoveel mud aardappelen, macaroni, rijst'." Ook krijgen de ontvangers van de voedselpakketten er levende kippen bij. "Ons contactpersoon daar heeft een schuur vol kippen. De Partij van de Dieren zal er niet heel blij mee zijn, maar de mensen die geen eten hebben zullen heel blij zijn dat ze weer iets in hun maag krijgen."

Met 2-0 achter staan

Hoewel het dorp niet in direct conflictgebied ligt, is de nood ook in het westen van Oekraïne hoog. "Als jouw man aan het front is en niet aan het werk is, dan heb je geen geld om eten te kopen. Daar komt bij dat de prijzen omhoog gaan, dan sta je al helemaal met 2-0 achter."