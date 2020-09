Dikke pech: schaapherder voor tweede keer belaagd door wespen

"Gewoon dikke pech", zo noemt schaapherder Annelies van Nieukerken het feit dat ze voor de tweede keer is belaagd door een groep wespen. Dat gebeurde in de zomer van 2018 en gisteren was het weer raak op het Dwingelderveld.

De gevolgen zijn niet mals. "Mijn gezicht is opgezwollen en dat geldt ook voor mijn armen en ik heb erg veel jeuk. Hier word je gewoon niet blij van. Je schrikt enorm, ook omdat het risico op een allergie steeds groter wordt. Maar we leven nog", aldus de schaapherder van de kudde in Ruinen.

'Nee, niet weer!'

Annelies van Nieukerken was naar eigen zeggen met de kudde op de terugweg naar de schaapskooi: "Het was het laatste stukje, vermoedelijk is daar een schaap in een wespennest gestapt en op dat moment werd ik belaagd door de wespen". Een getuige zag haar wegrennen met een van haar honden, terwijl ze gilde: "Nee, niet weer!".

Twintig steken

Van Nieukerken is zo'n twintig keer gestoken door de wespen. Uiteindelijk bereikte ze de schaapskooi en daar is ze opgehaald door een ambulance. "Ik bleef bijna twee uur in het ziekenhuis, afwachten of ik een allergische reactie zou krijgen." Volgens de schaapherder heeft haar kleding de schade iets beperkt. "Ik had een t-shirt met lange mouwen aan, daardoor had ik wat minder steken op mijn armen ten opzichte van de vorige keer."

Twee jaar geleden bij de wespenaanval werd zelfs de traumahelikopter opgeroepen voor Van Nieukerken. Uiteindelijk werd ze ook toen met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ze noemt het heel apart dat het juist haar twee keer overkomt. "Ik heb het wel vaker gezien in Orvelte met de schaapskudde. Dan stapt zo'n schaap in een nest en dan komt er een fontein van wespen omhoog. Toen had ik steeds genoeg afstand, maar nu en twee jaar geleden was ik te dichtbij."