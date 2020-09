Man uit Hoogersmilde hoeft niet de cel in voor seks met meisje (14)

Een 24-jarige man uit Hoogersmilde is veroordeeld tot 120 uur werkstraf voor het hebben van seks met een 14-jarig meisje op zijn kamer in een zorginstelling in Wapse. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden een deels voorwaardelijke celstraf van zes maanden tegen hem, maar van de rechtbank hoeft de man de cel niet in.

Naast de werkstraf legde de rechtbank hem drie maanden voorwaardelijk op als waarschuwing voor de toekomst. In de drie jaar durende proeftijd die eraan vastzit, moet hij zich laten behandelen bij de GGZ.

Deur op slot

In september 2017 kwam het meisje de toenmalige kamer van de destijds 21-jarige man bekijken. De man is licht verstandelijk beperkt en heeft ADHD en PDD-NOS en woonde daarom in een instelling. Volgens het meisje deed de man al snel de deur op slot en hadden ze seks. Toen hij haar niet lang daarna blokkeerde op Whatsapp en zij haar ouders, leraar en een vriendin vertelde wat er was gebeurd, kreeg ze het advies aangifte te doen.

De man uit Hoogersmilde hield twee weken geleden bij de politie en in de rechtbank stug vol dat er niks was gebeurd. Tegelijkertijd zei hij tijdens de zitting ook dat hij zich niet alles meer kon herinneren. In een app-gesprek met een vriendin, dat de politie op zijn telefoon vond, gaf de man het wél toe. Hij zei erbij dat hij drie keer had gevraagd of ze het goed vond en dat het meisje akkoord was gegaan.

Leeftijdsverschil te groot

Volgens de rechtbank is er genoeg bewijs voor seksueel misbruik, oftewel ontucht. Het meisje was nog geen 16 en het leeftijdsverschil tussen haar en de man was te groot voor een gelijkwaardige relatie. De man moet het meisje 1.206 euro schadevergoeding betalen.

