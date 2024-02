Politie pakt twee verdachten op bij winkeldiefstallen in Meppel

Bij de Scapino in Meppel sloeg een van de verdachten aan het begin van de middag toe. Daar werd sportkleding gestolen. Even later hield de politie een 29-jarige man aan, zonder vaste woon- of verblijfplaats. "Doordat de assistent filiaalmanager snel een signalement doorgaf in de Centrum Alert-App kwamen wij met hulp van handhaving en verschillende ondernemers op het spoor van de verdachte", meldt de politie via Instagram.