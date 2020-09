Aantal nieuwe coronabesmettingen Drenthe in week tijd gehalveerd

In de afgelopen week is bij acht mensen in Drenthe corona vastgesteld. Dat blijkt uit de weekcijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Vorige week was er nog een toename van 16 patiënten. In totaal zijn in Drenthe nu 612 coronagevallen geregistreerd. In de afgelopen week was er geen sprake van nieuwe ziekenhuisopnames of mensen die zijn overleden door corona.

De meeste nieuwe coronabesmettingen zijn in de gemeente Noordenveld vastgesteld. Daar kwamen afgelopen week vier bij. Assen telde twee nieuwe besmettingen en in Emmen en Tynaarlo kwam er één bij.

Landelijke cijfers

Landelijk zijn de afgelopen week zijn 3.597 mensen positief getest op het coronavirus, een fractie meer dan een week eerder. Toen kreeg het RIVM 3.588 meldingen over nieuwe besmettingen. Volgens de laatste gegevens zijn 57 coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen, tegen 84 in de week daarvoor. Het RIVM kreeg 24 meldingen over sterfgevallen, acht minder dan een week eerder.