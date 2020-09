Rechter moet beslissen over sociaal plan van Fresenius Hemocare

Vakbond FNV en Fresenius Hemcore stonden vandaag tegenover elkaar bij de rechtbank in Assen. Het ging om een kort geding, aangespannen door de vakbond. De grote vraag die centraal staat is of het sociaal plan dat er ligt voor het bedrijf in Emmer Compascuum van toepassing is voor zo'n vijftig medewerkers die hun baan verliezen.

De producent van onder andere bloedzakken verplaatst productielijnen naar de Dominicaanse Republiek. In december verklaarde Fresenius een deel van de medewerkers daarom boventallig. Volgens het FNV houdt het bedrijf zich echter niet aan het overeengekomen sociaal plan, dat tot stand kwam na stakingen in 2015. Dat sociale plan loopt tot 2021 en volgens het bedrijf is pas in 2024 duidelijk of mensen hun baan verliezen.

'Geen gedwongen ontslagen'

Volgens de advocaten van Fresenius is het niet de intentie van het bedrijf om medewerkers te ontslaan. Zij probeerden de rechter er van te overtuigen dat ze voor elke medewerker een nieuwe functie zoeken. Dat kan volgens hen ook omdat er in plaats van bloedzakken over een paar jaar sondevoeding geproduceerd wordt. Maar zij erkennen wel dat waarschijnlijk niet voor iedereen plek is bij de nieuwe productielijn. "Sommige medewerkers zullen de overstap niet kunnen maken." Het sociaal plan dat er ligt is ontstaan nadat het bedrijf ging automatiseren. "Dat is een hele andere situatie dan nu en daarom is het sociaal plan nu niet toepasbaar."

"Onzin", zo zegt Janwillem Compaijen, vakbondsbestuurder van het FNV. "Een groep van vijftig medewerkers heeft in december vorig jaar een brief ontvangen dat zij boventallig worden verklaard. Het sociaal plan loopt door tot 2021 dus is gewoon geldig." De vakbond beweert dat het bedrijf op een goedkope manier van hun personeel af wil komen.

Twee talen

Volgens de rechter spreken beide partijen niet dezelfde taal, omdat de vakbond het vooral over de individuele medewerkers heeft, en Fresenius over het hele bedrijf praat. De rechter stuurde ze daarom naar de gang om te overleggen of ze niet opnieuw met elkaar in gesprek kunnen. "Niemand heeft baat bij een uitspraak van mij."

Maar na een kort overleg besluiten de advocaten dat ze toch liever een vonnis van de rechtbank willen. Dat volgt over twee weken.

