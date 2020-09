Provincie wil 3,4 miljoen steken in Drents MKB

Via dat loket kunnen ondernemers gebruik maken van allerlei vormen van hulp, onderzoek en ondersteuning. Doel: behouden en mogelijk uitbreiden van de werkgelegenheid. Het MKB is immers de motor van de Drentse economie, 99 procent van ons bedrijfsleven bestaat er uit.

Volgens gedeputeerde Henk Brink heeft het Ondernemersloket Ik Ben Drents Ondernemer de afgelopen jaren z'n vruchten afgeworpen. Bij het loket kunnen ondernemers terecht voor zo ongeveer alles wat op hun pad komt. Zoals ondersteuning via een bank of jurist, individueel advies, netwerkbijeenkomsten, onderwijs en onderzoek.

Loket voor alles

"Bijvoorbeeld een ondernemer die wil gaan exporteren koppelen we aan studenten die uit kunnen zoeken of er in een bepaald land wel echt vraag is naar dat product. Of adviseurs die mee kunnen denken bij vergroening van een onderneming. Of digitalisering, zoals blockchain-technieken of het Internet Of Things" legt Brink uit. Of financieel advies. Het loket is er zowel voor startende en groeiende ondernemingen.

Harde cijfers over wat Drenthe aan economische ontwikkeling of werkgelegenheid mis gelopen zou hebben als het loket er de afgelopen jaren niet zou zijn geweest, zijn er niet. Maar volgens Brink is het "belangrijk dat je er op deze manier voor ondernemers bent en altijd een antwoord kunt geven. Ik ben trots op dit loket want er zijn maar weinig regio's in ons land waar we dit zo goed geregeld hebben als hier", zegt Brink, die zeker weet dat Drenthe landelijk voorop loopt met het MKB-beleid.

Samen met het onderwijs

De Ondernemersfabriek Drenthe en Kennispoort Drenthe zullen ook worden opgenomen in Ik Ben Drents Ondernemer, Zo ontstaat een nog bredere dienstverlening voor ondernemers via één loket. De plannen voor het vervolg van het loket zijn gemaakt samen met alle gemeenten, NHL Stenden Hogeschool, het Drenthe College, Alfa-college, de Hanzehogeschool, Rabobank en VNO-NCW uitgewerkt.

Juist in deze tijd van corona is het volgens Brink belangrijk dat mensen een baan hebben, er voldoende werk is en ondernemingen weerbaar worden gemaakt. Provinciale Staten besluit op 11 november of ze de komende vier jaar ruim 3,4 miljoen in het Drentse MKB willen steken.