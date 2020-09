Julianastraat en Dennenweg Assen krijgen opknapbeurt

De werkzaamheden aan de Julianastraat zijn vooral gericht op het verbeteren van de meer dan honderd jaar oude straat. Er komt een nieuwe riolering, een andere bestrating en nieuw groen.

Rolderstraat werkzaamheden

Het straatje, in dezelfde periode aangelegd met de naastgelegen Oranjestraat, wordt aangepakt tot aan de Rolderstraat. Die straat en bijbehorende rotonde, die naar blueszanger Harry Muskee wordt vernoemd, werden maandenlang onder handen genomen. In mei van dit jaar waren die werkzaamheden klaar.

Ondernemers die overlast hadden door de werkzaamheden aan de Rolderstraat, merken waarschijnlijk minder van het werk aan de Julianastraat. "Hopelijk valt het mee met hoeveel last we ervan hebben, want we hebben al anderhalf jaar in de troep gezeten", vertelt Jan van Goor, eigenaar van de kledingreparatiezaak op de hoek van de Julianastraat. "Onze winkeldeur blijft gelukkig wel bereikbaar, alleen kun je even niet met de auto de straat in."

Oranjestraat was eerst

De monumentale Oranjestraat is tussen eind vorig jaar en begin dit jaar opgeknapt. De oude onderofficierswoningen in die straat werden gered van de sloop. Ze waren in niet al te beste staat en de aannemer vond restaureren te duur. De gemeente stak een stokje voor de sloop, vanwege de monumentale waarde van die straat. De tuintjes moesten er wel aan geloven en zijn voor de renoveringswerkzaamheden geruimd.

De gemeente Assen denkt dat de werkzaamheden aan de Julianastraat ongeveer zeven tot acht weken duren. Tijdens de werkzaamheden is de straat afgesloten voor auto's. De kruising van de Julianastraat met de Oranjestraat is het grootste deel van de tijd open, maar moet tijdens de werkzaamheden twee weken dicht.

Dennenweg

De Dennenweg is tot eind oktober het toneel van een herinrichting. Het deel van de weg langs het GGZ-terrein wordt ter hoogte van de nieuwe tunnel De Maten tot aan de Lindelaan tijdens de werkzaamheden afgesloten voor auto's. Via het GGZ-terrein komt een omleiding. Fietsers en voetgangers kunnen wel langs de werkzaamheden.

Twee fietsverbindingen, via de tunnels De Maten en de Sparrenlaan zijn dicht vanwege de werkzaamheden. In De Maten wordt daarnaast een kunstwerk aangebracht. Fietsers moeten tot eind september om fietsen via de Pelikaanstraat. Automobilisten kunnen wel van de tunnel De Maten gebruikmaken.

Het werk aan de Dennenweg hoort nog bij het grote project FlorijnAs, waardoor de weg wordt aangesloten op de nieuwe tunnel. De werkzaamheden zijn ook na oktober nog niet volledig afgerond. In 2021 krijgen ook de Berkenlaan en een ander deel van de Lindelaan een nieuwe inrichting.

Lees ook: