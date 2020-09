De kolenboer...hij bestaat nog!

In Drenthe is nog een van de laatste kolenboeren van Noord-Nederland te vinden; Lute van der Heide. De kolenboer uit Nieuw-Weerdinge heeft nog een stuk of tien vaste klanten en verkoopt kolen in alle soorten en maten. "Het is eigenlijk vergelijkbaar met hout: grote dikke stukken branden langer en kleine kooltjes branden sneller op. Afhankelijk van het rooster in je kachel kies je de bijpassende maat."

Vaste klant

Geert Meertens uit Emmen is een van de vaste klanten van Lute van der Heide. Regelmatig gaat hij naar Nieuw-Weerdinge om nieuwe kolen te halen. Meertens heeft al jaren een kolenkachel en is niet van plan om er afstand van te doen: "Het is een aangename warmte met een normale luchtvochtigheid, ook al stook je het erg warm." Volgens Meertens is het stoken niet per se voordeliger dan gas, maar is het juist iets duurder. Maar dat heeft hij graag over voor deze 'aangename warmte'.

Minder klanten

Van der Heide handelt al ruim 18 jaar in kolen maar de handel in kolen is nooit zijn belangrijkste inkomstenbron geweest. Naast de kolen, handelt hij in kachels en heeft hij een smederij. Voor zijn werk als smid kocht hij kolen in voor het smeden en bestelde hij extra kolen mee voor de mensen met een kolenkachel. En zo begon zijn handel in kolen aan het begin van deze eeuw.

De Drentse kolenboer merkt dat het aantal vaste klanten de laatste jaren flink minder is geworden. Maar Van der Heide kan zich daar niet druk om maken, omdat hij er niet van hoeft te leven. Naast de kolenverkoop, verkoopt Van der Heide ook kachels en heeft hij nog steeds een smederij.

Mijnen dicht

Van der Heide koopt zijn kolen in bij een groothandel in het zuiden van het land. De kolen zijn nog afkomstig uit de in 2018 gesloten kolenmijn in het Duitse Ibbenbüren. Ondanks de sluiting van de mijn dat maakt Van der Heide zich geen zorgen over de toekomst: "Er is nog voor jaren kolen, ze hebben bij de groothandel nog een flinke voorraad liggen."

Geert Meertens is van plan om voorlopig nog wel even vaste klant te blijven bij de kolenboer in Nieuw-Weerdinge. Want ook al is hij een man van de natuur, hij is niet van plan om zijn kolenkachel weg te doen. "Mijn huis is van onder tot boven groen, dat zou wel eens kunnen komen door de uitstoot van mijn schoorsteen. En ja, wat is milieuvriendelijk... Wereldwijd worden overal de bossen gekapt en als 'milieuvriendelijk' hout verkocht. Dat klopt natuurlijk ook niet."