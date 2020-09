Donderdag gaat eerste onbewaakte overgang Hooghalen dicht

Donderdag sluit ProRail de eerste niet bewaakte spoorwegovergang bij Hooghalen. Dat laat de spoorbeheerder vandaag weten. Een tweede overgang gaat over niet al te lange tijd ook dicht. In mei overleed een treinmachinist na een aanrijding met een landbouwvoertuig bij een van de onbewaakte overgangen.

Gister werd al begonnen met de aanleg van een noodweg bij de spoorwegovergang. Over die weg kunnen de boeren alsnog hun akkerland bereiken. Als de verdere aanleg van de weg klaar is kan ook de tweede overweg dicht.

Kap van strook bos

Dorothé Wennekendonk, regiodirecteur van ProRail zegt: "Mooi dat de eerste overweg donderdag sluit. Maar de nieuwe ontsluitingsweg trekken we komende tijd zover door dat ook andere akkers daarlangs bereikbaar worden. Daarvoor is onder andere de kap van een strook bosperceel noodzakelijk waarvoor we met Natuurmonumenten en de provincie Drenthe optrekken."

Wennekendonk heeft een speciale werkgroep opgezet om de definitieve sluiting zo snel mogelijk uit te voeren. "Maar ook hebben we daarna nog bodemonderzoek te doen en in verband met een in de grond aanwezige leiding overleg met de Gasunie nodig. Ik ben dankbaar voor inzet en medewerking van alle partijen, maar zeker ook van de betrokken landeigenaren."

Definitieve weg

Zodra de tijdelijk weg klaar is gaat ProRail aan de slag met een definitieve verharde weg, afwateringssloten en hekwerken.

Na beide incidenten was er al extra toezicht bij de spoorwegovergang. Ook reden treinen 90 kilometer per uur in plaats van de gebruikelijke 140 kilometer per uur. De nieuwe tijdelijke weg gaat dwars door het land van boer Bos. Voor de aanleg moest hij maïs oogsten nog voor het rijp is.

