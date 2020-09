Horecaondernemers: 'we moeten knokken voor iedere cent'

Op verschillende manieren proberen ondernemers de iets van de omzetdaling in te kunnen halen. In Meppel wil de horeca hun uitgebreide terras langer laten staan. Net als in Assen mogen ze nu tot 1 november het grotere terras uitbaten. "Binnen zitten we heel snel vol", vertelt Christine van Saltbommel van De Brasserie in Meppel. "Ik kom zelf uit op 25 plekken en dat is voor ons in de wintermaanden niet voldoende".

'Het terras is er belangrijk voor de horeca'

Het terras moet daarom nu nog voor extra omzet te zorgen, vertelt Van Saltbommel. "We moeten knokken voor iedere cent. Sowieso is het terras steeds belangrijker geworden voor de horeca. Mensen willen net als in andere steden gewoon heel graag buiten zitten. Wij willen dan 's winters ook gewoon het terras kunnen benutten."

Ook pleiten ondernemers in Meppel voor windschermen. Die mogen ze nu nog niet gebruiken. Met windschermen wil Van Saltbommel bijvoorbeeld een 'herfst-winter-terras' realiseren met heaters, zodat mensen ook met minder weer zullen neerstrijken. Daarover volgt volgende week meer duidelijkheid.

Op eigen kracht op het platteland

Op het platteland wordt de omzetdaling veroorzaakt door een ander gevolg van de coronacrisis: het lastig om te mensen te trekken. Hotel Brinkzicht in Vledder moet het hebben van samenwerkingen met festivals en concerten en uitjes zoals bootje varen in Giethoorn, maar dat gaat nu grotendeels niet door. In totaal liep eigenaar Harrie de Jong in de eerste maanden van de crisis zo'n 3,5 miljoen euro mis. "De evenementen en touringcars, dat missen we nu. Het is nu allemaal op eigen kracht. We weten dat het erg mooi is in Drenthe en zeker deze hoek. Het is nu alleen wel zaak om dat te verkopen."

De Jong probeert nieuwe arrangementen te bedenken en maakt slim gebruik van online-advertenties op Google en social media om dat gat te vullen. "We proberen verschillende doelgroepen aan te boren dus dan verzin je arrangementen met een e-bike met een picknick onderweg. Of meer arrangementen voor gezinnen die wij hier niet zoveel hadden, dus bijvoorbeeld een zaaltje met tafeltennis. En toch samenwerkingen zoeken die mogelijk zijn zoals bijvoorbeeld met de Proefkolonie in Frederiksoord, de Wellness of de Golfbaan in Havelte. Dat zijn de parels die je dan nog kunt gebruiken."

In de aanval

De laatste weken van het hoofdseizoen zijn daarvoor erg belangrijk. "Juist in deze tijd, wat toch een moeilijke tijd is, moet je als ondernemer de aanval kiezen. Dat wil zeggen: nieuwe doelgroepen aanboren en deze ook proberen te bereiken. Daar hebben we 10.000 euro voor opzij gezet om ook in de maanden september, oktober en november het hier zo goed mogelijk te vullen."