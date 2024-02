Gehaktballen, sfeer en parkeren: alles telt in verkiezing voor beste voetbalkantine

Het is ook een manier om aandacht te geven aan het belang van voetbalkantines. Bij vv Buinen kunnen ze daar over meepraten. Het was heel gewoon om na de wedstrijd even een drankje te doen in de kantine, en daarna door naar de kroeg. Maar met het wegvallen van de kroeg in het dorp, is dat laatste er niet meer bij. De kantine heeft die rol enigszins overgenomen.