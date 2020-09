Hugo de Jonge: 'Een vaccin begin 2021, als alles meezit'

"Als alles meezit, hebben we een vaccin in de eerste maanden van 2021", dat zegt zorgminister Hugo de Jonge op de persconferentie over de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus.

Discotheken en clubs blijven voorlopig gesloten. Volgens Mark Rutte is het risico op besmetting te groot. Op de persconferentie is geen datum genoemd waarop ze weer open kunnen.

Wekelijks testen

Zorgminister De Jonge stond stil bij het testbeleid in Nederland. Hij zei dat bewoners en verplegers van verpleeghuizen wekelijks getest zullen worden als er een besmetting is vastgesteld.

Het kabinet komt verder met een regionaal beoordelingssysteem om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarmee wordt bepaald of het in een veiligheidsregio de goede kant op gaat, of dat er strengere maatregelen moeten worden getroffen. "Hoe langer het duurt, hoe moeilijker het is vol te houden. Uiteindelijk zijn we beschermd als we een vaccin hebben."

Voortschrijdend inzicht

Rutte benadrukte dat het kabinet werkt met voortschrijdend inzicht. "We leren per dag, week en maand en passen ons beleid daarop aan." Volgens Rutte blijven het spannende tijden, onder meer doordat in sommige landen de cijfers 'ontploffen'. "Dat is een waarschuwing. Het virus heeft geen paspoort."

Rutte wil een 'digitale ontmoeting' organiseren zodat iedereen die vragen heeft deze kan stellen. "Iedereen mag vragen stellen bij wat we als kabinet doen en iedereen mag kritiek hebben", zei de premier. "Het zou gek zijn als dat niet mag. Dat brengt ons verder en daar staan we open voor."

Het kabinet vindt het naar zijn zeggen belangrijk in gesprek te gaan met Nederlanders over het beleid en de aanpak van het coronavirus.

