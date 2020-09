Iedereen doet mee in sport- en beweegakkoord Aa en Hunze

Meedoen is belangrijker dan winnen is het belangrijkste speerpunt in het Sport- en beweegakkoord van de gemeente Aa en Hunze. Dat vindt sportwethouder Bas Luinge van die gemeente.

De gemeente en 35 sportverenigingen, dorpsclubs en andere bedrijven en organisaties in Aa en Hunze ondertekenden dat akkoord vanavond. In het akkoord staan plannen voor onder meer het stimuleren van vrijwilligers, voorlichten van ouders over positief coachen en het betrekken van inwoners bij de toekomst van sporten in de openbare ruimte. In 2020, 2021 en 2022 is er 28.000 euro beschikbaar vanuit de overheid voor het uitvoeren van de plannen.

Speerpunten

Zes speerpunten staan er in het akkoord, waar de partijen het met elkaar eens over zijn geworden: een goede infrastructuur, inclusiviteit, een positieve cultuur, betere motoriek bij kinderen, toekomstbestendigheid en topsport. De meeste vastgelegde plannen zijn nog niet echt concreet, zoals het oproepen van sportaanbieders om sportief aanbod te ontwikkelen dat aansluit bij de wensen en behoeften van inwoners in kwetsbare situaties. Voor het grootste deel van de plannen is nog een hoop werk aan de winkel.

Concreter is het plan om voorlichting te gaan geven aan ouders over positief gedrag rondom het sportveld. Het plan is om voor het geven van die voorlichting deskundigen uit te nodigen. Er komt een platform voor vrijwilligers waarop kennis gedeeld kan worden en de gemeente wil clubs ondersteunen vrijwilligers te kunnen krijgen en behouden. "Veel verenigingen hebben een tekort aan bestuursleden. Met het akkoord willen we de samenwerking tussen clubs bevorderen, zodat ze van elkaars kennis gebruik kunnen maken", vertelt wethouder Luinge.

Meedoen belangrijkste

Luinge denkt dat het akkoord een goede basis is om het sportlandschap in Aa en Hunze te verbeteren. "Het gaat in onze gemeente al heel erg goed, maar het kan altijd nog beter. We willen de thema's met alle betrokken partijen nu verder ontwikkelen", vertelt Luinge. Voor de wethouder is vooral het punt dat iedereen mee kan doen belangrijk. Luinge: "Als ik als wethouder de medaille bij de winnaar van de Superprestige kan omhangen, dan voel ik me trots. Maar ik voel me net zo trots als ik ga kijken bij het G-voetbalteam van Rolder Boys. En onlangs zijn ze in Gasselternijveen begonnen met walking football. Dat iedereen zo mee kan doen vind ik gewoon hartstikke mooi."

Sportverenigingen of andere organisaties die nu niet bij het akkoord betrokken zijn, kunnen volgens Luinge op een later moment instappen. "De clubs die nu meedoen maken zegmaar deel uit van de regiegroep. Maar het is alleen maar mooi als anderen er ook aan mee willen doen."