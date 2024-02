Hoogeveen wint ook met tien man en topschutter SETA bezorgt Nieuw Buinen zege in Buinen: Kijk nu aflevering 20 van Onze Club

VOETBAL - Van topamateurvoetbal tot een kraker in de 5e klasse. Aflevering 20 in seizoen 12 van Onze Club gaat van hoog naar laag. ACV - HHC was het fraaie affiche in de Betnation Divisie dit weeend. In Hardenberg verloor de nummer 5 van de nummer 8. Kunnen de Assenaren zich in eigen huis revancheren?