Minder boetes voor wildplassen in Drenthe

Wildplassen is in veel gemeenten verboden (Rechten: Leonie Schoppema via Pixabay)

Het aantal boetes dat is uitgedeeld voor wildplassen is in Drenthe afgenomen. Alleen in Drenthe zijn vorig jaar, ten opzichte van 2018, minder illegale urineerders op de bon geslingerd. In alle andere provincies is er juist een stijging in het aantal boetes.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Er zijn vorig jaar in onze provincie 330 boetes uitgedeeld voor wildplassen. Dat is negen minder dan het jaar ervoor. In totaal is in Drenthe 45.850 euro binnengehaald met wildplasboetes.

Wildplassen is niet bij wet verboden. Gemeenten kunnen er zelf voor kiezen om het illegaal te maken.

Geen boetes

In vrijwel alle Drentse gemeenten zijn vorig jaar boetes uitgedeeld voor wildplassen, maar ze komen niet in de buurt van het aantal boetes in Meppel. Meer dan de helft van de boetes in Drenthe zijn in deze gemeente uitgeschreven (174). Ook relatief gezien spant Meppel de kroon met bijna 52 boetes per 10.000 inwoners. Op nummer twee staat de gemeente Assen met 35 boetes, zes meer dan nummer drie op de lijst: Emmen.

Gemeente De Wolden staat in Drenthe op nummer twee wat betreft het relatieve aantal boetes. Binnen de gemeentegrenzen zijn vorig jaar ruim 9 boetes per 10.000 inwoners uitgedeeld. Borger-Odoorn en Westerveld vallen uit de toon. In deze gemeenten is vorig jaar niemand beboet voor wildplassen.

Kijk op de interactieve kaart hieronder voor de gegevens in jouw gemeente:

Landelijke toename

In Nederland zijn vorig jaar ruim 17.000 boetes uitgeschreven aan wildplassers. Dat zijn bijna 4.000 meer dan in 2018. Vooral in Overijssel zijn meer buitenplassers op de bon geslingerd. In deze provincie is het aantal boetes ter vergelijking met het jaar ervoor met 70 procent toegenomen.

Ook in de andere buurprovincies is een stijging in het aantal wildplasboetes. In Friesland is het aantal met 46 procent toegenomen en in Groningen 36 procent.