Jehovah's Getuigen stuurt open brief naar Tweede Kamer

Dat schrijft het bestuur in een open brief aan de Tweede Kamer. In de brief schrijft het bestuur verder 'diep beledigd' te zijn door de verklaring van de minister dat de Jehovah's Getuigen slachtoffers binnen de gemeenschap 'beletten gebruik te maken van hun recht op hulp, zorg en rechtvaardigheid'. Verder vindt het bestuur het 'zeer beledigend en uitermate discriminerend' dat Dekker de Jehovah's Getuigen bestempelt als een gesloten gemeenschap.

Meldpunt

De open brief is een reactie op de brief die minister Dekker op 27 augustus stuurde naar de Tweede Kamer. Daarin kondigde hij een meldpunt aan voor slachtoffers van seksueel misbruik binnen de Jehovah's Getuigen. "Van iedere gemeenschap of organisatie verwacht ik dat zij alles doen om seksueel misbruik tegen te gaan en slachtoffers te helpen en ondersteunen. Dat gebeurt bij de Jehovah´s Getuigen niet en dat vind ik buitengewoon kwalijk", stond in de brief.

In het televisieprogramma Op1 zei Dekker verder: "Ik vind het een zwaktebod dat wij dat als overheid moeten doen. Ik heb gezeten met het bestuur, maar daarbij was alles gefocust op het ontkennen van het probleem. Ze willen niet inzien waar slachtoffers tegenaan lopen."

