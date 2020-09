Bas Dost naar Club Brugge?

Volgens de Belgische krant Het Laatste Nieuws zal er een hoge transfersom voor de oud-international gevraagd worden. De Duitsers betaalden vorig jaar 7 miljoen euro voor hem en dat bedrag willen ze volledig terugverdienen. De gesprekken met Dost verlopen volgens de krant goed, maar Frankfurt heeft minder zin in een transfer.

Bundesliga

Na drie seizoenen Sporting Lissabon (93 goals in 127 wedstrijden) keerde Dost een jaar geleden terug in de Bundesliga, waar hij eerder voor VfL Wolfsburg speelde. Bij Eintracht Frankfurt kwam hij minder goed uit de verf dan hij had gehoopt. Mede door blessures kende hij een lastig seizoen in een wisselvallig presterend elftal. Desondanks scoorde Dost in 32 officiële wedstrijden nog tien keer voor Eintracht.

Drentse start

Dost begon zijn voetbalcarrière bij Germanicus in Coevorden. Hier werd hij gescout door FC Emmen en doorliep daar een deel van de jeugdopleiding. In 2008 maakte hij z'n eerste goal in het betaald voetbal voor Emmen.