Overal hartjes! Maar waarom eigenlijk?

Overal waar je kijkt zie je vandaag hartjes. Winkelstraten hangen er vol mee, op tv word je er mee 'doodgegooid' en misschien heb je zelfs wel een hartvormig kaartje in de brievenbus vandaag: het is Valentijnsdag.

Maar waar komt die hartvorm eigenlijk vandaan? En waarom associëren we zo'n hart massaal met de liefde? Deze vraag zoeken we vandaag uit.

Hoe een symbolisch hartje eruitziet weet eigenlijk iedereen wel, dat hoeven we niet uit te leggen. Doen we toch even, voor de goede orde. Een hartje heeft aan de onderkant een punt, in een V-vorm, en bovenop twee boogjes. Vaak is het rood of roze en soms zit er een pijltje doorheen.

Een hart lijkt niet op een hart

Er zijn verschillende theorieën over waarom een hartje er zo uitziet. Om te beginnen hebben we het over een hart, dat ook een orgaan is in ons lichaam. Niet zomaar een orgaan, maar misschien wel het belangrijkste. Een symbolisch hartje lijkt alleen niet echt op het orgaan-hart. Hoe zit dat?

Sommige mensen beweren dat het eigenlijk het hart van een koe is. Echter, hoewel de runderharten meer lijken op de iconische hartvorm, is de gelijkenis alsnog klein. De vorm lijkt meer op het drie-kamerhart van de schildpad, en op de prostaatklier van de menselijke man. Maar het is zeer onwaarschijnlijk één van deze organen werd gebruikt als inspiratie voor het getekende hartje.

Oude Grieken hadden er (geen) verstand van

Een hart, en dan bedoelen we dat ding dat klopt in je borstkas, bestaat uit twee hartkamers. Aristoteles, die leefde van 384 tot 322 voor Christus, was een Griekse wetenschapper en hij dacht in zijn tijd dat er nog een derde kamer tussen de twee kamers zat. Honderden jaren later was er een andere wetenschapper, Galenus, en die was het niet met Aristoteles eens. Hij zei dat er maar twee kamers waren en dat er in de rechterkamer een extra holte was.

Mensen in de Middeleeuwen raakten in de war door dit meningsverschil en wisten niet wie ze nu moesten geloven. Uiteindelijk tekenden ze in 1320 aan de bovenkant van het hart een inkeping. Op die plek zou de derde hartkamer van Aristoteles moeten zitten of de holte, volgens Galenus. Vanaf toen zijn ze deze vorm van het hart gaan gebruiken als symbool voor de liefde.

Vrouwelijke vormen

Als we het dan toch hebben over lichaamsdelen, een andere theorie beweert dat het getekende hartje afgeleid zou zijn van vrouwelijke vormen. De punt aan de onderkant verwijst naar de vulva, de twee boogjes aan de bovenkant zouden borsten of billen zijn.

Of wat dacht je van de rug? Van een duif, welteverstaan. De rug van een duif vormt ook de vorm van een hart. En de duif wordt geassocieerd met Aphrodite, de Griekse Godin van de liefde.

Geneeskrachtig kruid

Er zijn meer vormen uit de oudheid die sterk doen denken aan ons moderne, symbolische hart. Neem bijvoorbeeld de zaadjes van de geneeskrachtige plant silphium, een nu uitgestorven venkelsoort die groeide in Cyrene, een kustgebied in wat we nu Libië noemen. Deze plant werd in de Romeinse tijd vanuit Cyrene over de hele wereld verkocht, het was een belangrijk exportproduct voor de regio. Zo belangrijk, dat de plant en de zaadjes werden afgebeeld op munten. En dat zaadje, dat lijkt precies op een romantisch hartje.

Waarom de plant zo populair was? Hij werd niet alleen gebruikt als groente en als kruid, maar had ook een andere bijzondere werking. Het plantje werd gebruikt om zwangerschappen te voorkomen of beëindigen. De theorie is dat hierdoor de vorm van de zaadjes geassocieerd werd met de romantische liefde.

Symbool voor de liefde

Waarom associëren wij het hart, en dan bedoel ik het orgaan, eigenlijk met de liefde? Vroeger werd gedacht dat emoties vanuit het hart kwamen. Het hart gaat sneller of langzamer kloppen, afhankelijk van de gevoelens en emoties. Als iemand opgewonden of zenuwachtig is gaat het hart bijvoorbeeld sneller kloppen en als iemand kalmeert dan gaat het weer langzamer kloppen. Men gelooft dat daarom het hart rond de Middeleeuwen populair werd als symbool van de liefde.

Zoek het uit!

Rozen verwelken,

Schepen vergaan in zee,

Zoek jij een antwoord?