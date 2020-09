GS: opruimvergoeding drugsafval voldoet nog

Het zit voorlopig nog wel goed met het vergoeden van de kosten van het opruimen van drugsafval. De provincie maakt zich wel zorgen over ondermijnende criminaliteit zoals drugsproductie op het platteland. De provincie werkt met andere partijen samen om dit soort praktijken in het vizier te krijgen.

Dat schrijven Gedeputeerde Staten in antwoord op twee brieven met statenvragen van Forum voor Democratie. Die partij maakt zich ernstige zorgen over drugsproductie in de buitengebieden en vreest een verschuiving van Noord-Brabant naar het Noorden.

Tienduizenden liters chemicaliën werden er op 7 augustus ontdekt in de ontmantelde cocaïnewasserij in Nijeveen. Het is de grootste cocaïnewasserij die ooit in Nederland door de politie is gevonden. En waarschijnlijk is dat niet het laatste drugslab dat hier gevonden wordt, vreest Thomas Blinde van Forum voor Democratie (FvD) in Provinciale Staten. De partij maakt zich zorgen over wie de kosten van het opruimen van het drugsafval gaat betalen.

Kostenvergoeding voldoet

Volgens GS zijn er duidelijke afspraken over de kosten gemaakt met het ministerie van Veiligheid en Justitie. De overheid betaalt de kosten die de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) moet maken om afval van synthetische drugsproductie op te ruimen. Als het afval op particulier terrein wordt aangetroffen dan is de grondeigenaar verantwoordelijk en die kan voor het opruimen een subsidie krijgen van 25.000 euro. Die vergoeding is volgens FvD te laag, zeker als het om drugslabs zo groot als in Nijeveen gaat.

Maar de vergoeding is afgelopen jaren volgens GS voldoende gebleken. Mocht dat niet (meer) het geval zijn dan proberen we het met maatwerk op te lossen en gaan we ook in overleg met het ministerie schrijven GS. Waar mogelijk worden de kosten verhaald op de daders, zoals mogelijk bij het drugslab in Nijeveen.

Drugsprobleem verplaatst zich

De drugsproblematiek verplaatst zich vanuit Noord-Brabant naar Drenthe, constateert FvD. Volgens de partij komt dat doordat de politie in het zuiden van het land actiever drugslabs is gaan opsporen. Drenthe is volgens FvD een goed alternatief voor drugscriminelen, "omdat het buitengebied politiek gezien verwaarloosd wordt", aldus Thomas Blinde van Forum.

GS delen zorgen drugsproductie

Gedeputeerde Staten delen de zorgen van FvD over de kwetsbaarheid van het buitengebied voor drugsproductie. Volgens Forum wordt vijftien procent van de boeren wel eens benaderd of ze een schuur voor een drugslab willen verhuren. Volgens de partij is dit aanlokkelijk in een tijd dat de agrarische sector het moeilijk heeft.

Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma schrijft: "Het kabinet heeft de bestrijding van ondermijnende criminaliteit tot speerpunt gemaakt. Er is geld voor een stevige lokale en regionale aanpak van dit soort criminaliteit. We werken samen in Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC's) bij het aanpakken van milieucriminaliteit en productie van synthetische drugs. Onder de regie van de RIEC's worden naar aanleiding van regionale ondermijningsbeelden acties opgezet zoals Boef zoekt Boer en Meld Misdaad Anoniem. Bij de verdeling van het geld zullen we zowel bij het RIEC als bij het kabinet blijvend aandacht vragen voor de kwetsbaarheid van het buitengebied voor drugsproductie."

Provinciale Staten worden op een bijeenkomst geïnformeerd over de aanpak van ondermijnende criminaliteit op het platteland. Dat zou al in maart gebeuren, maar toen gooide het corona-virus roet in het eten.