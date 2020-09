Assen maakt zich op voor Nazomerkermis

Sinds vanochtend vroeg wordt er opgebouwd op het Veemarktplein. Vele vrachtwagens laden hun spullen uit. Van een draaimolen tot een 55 meter hoog reuzenrad, dat nog groter is dan de Abel Tasmanflat. Vanaf vrijdag staat de kermis een ruime week te gloreren op het uitgestrekte terrein in Assen.

"We zijn ook zenuwachtig en gespannen, maar het is een geweldig gevoel om dit te doen", meent Ten Bosch. "Het gaat voortreffelijk, heel soepel en we zijn heel tevreden. Het is heel relaxed en iedereen doet z'n ding. Kermisexploitanten hebben er zin in en het is heel makkelijk communiceren."

Mondjesmaat

Voor kermisexploitant Corrie Spelbrink is dit de vierde kermis, dat terwijl in normale tijden het al de zeventiende of achttiende kermis is. "Dan ben ik één van de weinige kermisexploitanten die draait, want zo'n 80% van mijn collega's zitten nog thuis." Volgens Spelbrink komt dat door het regionale beleid. "Van de overheid mag het, maar bij de burgemeesters en wethouders komt het moeilijk op gang. Ze zijn heel bang om vergunningen af te geven voor grote evenementen, ondanks dat er is aangetoond dat er weinig of geen risico is."

Kermisexploitant Hans Akkerman is het daarmee eens. Dit is zijn tweede, terwijl hij er in andere jaren zo'n 55 draait. Hij wil vooral laten zien dat het weer kan. "In de buitenlucht vinden nauwelijks besmettingen plaats, dus een evenement als een kermis moet gewoon kunnen. In Alkmaar en Hoorn gingen de kermissen ook goed, zonder extra besmettingen." Akkerman is daarom erg blij dat hij vanaf dit weekend weer in Assen kan draaien.

"Het is heerlijk dat we ons werk weer kunnen doen", meent Spelbrink. Elke attractie houdt volgens hem rekening met die maatregelen: het aantal bezoekers, de afstand en de wachttijden. Ook op het terrein wordt er door de organisatie rekening gehouden met bezoekersstromen.

Minder bezoekers

De kermis draait niet op volle toeren. Er mogen maximaal duizend bezoekers op het terrein, waar er normaal wel vijfduizend mensen op de kermis terecht kunnen. Verder wordt het overal mogelijk om 1,5 meter afstand te bewaren, ook in de wachtrij voor een attractie en bij de toiletten, zegt Ten Bosch. Verder komen er desinfectie-palen bij de attracties en bij de ingang van het kermisterrein.

De looproutes wijzen zichzelf, denkt hij: "Mensen lopen op een kermis automatisch rechtsom. Daar gaan we gebruik van maken, maar de boel ook goed in de gaten houden. Als het nodig is gaan we de looprichting beter aangeven."