Oud-wielrenner Tom Boonen en zanger Koen Wauters racen komend weekend op TT Circuit

Tom Boonen komt komend weekend in actie op het TT Circuit in het Belcar Endurance kampioenschap (Rechten: ANP/ Bas Czerwinski)

De mannen van het Duitse toerwagenkampioenschap DTM vormen komend weekend het hoofdprogramma op het TT Circuit van Assen. Maar in het bijprogramma komen de coureurs van het Belcar Endurance Kampioenschap in actie. In die Belgische klasse staan de namen van oud-wielrenner Tom Boonen en Koen Wauters, de zanger van Clouseau, op de startlijst.

Boonen rijdt voor het team van Deldiche Racing in een Norma M20 FCT. Wauters komt samen met z'n broer Kris uit in het team van Belgium Racing. De broers hebben de beschikking over een Porsche 991.

Boonen kampioen van het voorjaar

De 39-jarige Boonen stopte in 2017 met wielrennen. Hij won in zijn carrière onder meer drie keer de Ronde van Vlaanderen en vier keer Parijs-Roubaix. In 2005 werd hij in Madrid wereldkampioen.

Wauters startte al 12 keer in Dakar-rally

Koen Wauters kennen we in Nederland vooral als zanger van Clouseau. In 1989 brak de groep door met de single Anne en later werd Daar gaat ze ook een grote hit. Wauters ging al twaalf keer van start in de Dakar-rally en finishte tien keer.

Kaarten DTM-weekend

Kaarten voor het DTM weekend zijn tot vrijdagavond alleen online te koop. In verband met corona mogen er geen tickets aan de kassa worden verkocht. Zowel zaterdag als zondag zijn er maximaal 10.000 bezoekers welkom op het TT Circuit. Het gaat om geplaceerde plaatsen waarbij anderhalve meter afstand onderling gegarandeerd wordt. Iedere tribune heeft haar eigen voorzieningen zodat publieksstromen gescheiden kunnen blijven.