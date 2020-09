Stel op dievenpad voor drugs: cel- en werkstraf

Voor het stelen van een dertigtal pakken koffie uit meerdere supermarkten in Klazienaveen is een 28-jarige man uit Barger-Compascuum veroordeeld tot een werkstraf van zestig uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden.

De man stal vorig jaar in oktober de koffie samen met zijn 21-jarige vriendin. In een van de supermarkten gebruikte de man fysiek geweld tegen een medewerker door haar te duwen. In een andere supermarkt bedreigde de man een medewerker: "Ik sla de tanden uit jouw mond." Zijn vriendin kreeg een werkstraf van tachtig uur opgelegd, waarvan de helft voorwaardelijk.

Ouders bestolen

De man had meer op zijn kerfstok. Hij stal via online bankieren geld van zijn moeder. Ook haalde hij 140 euro uit de kas van de zaak van zijn ouders in Klazienaveen. Hij stal uit hun bloemenzaak een kar met bloemen. Die zette hij te koop op Marktplaats. In Zwartemeer stal de man bij een bed and breakfast een fles drank en twee fietsen. Het stel woonde daar vorig jaar, omdat het geen onderdak had.

Leven gebeterd

Beiden zijn sinds acht maanden clean en werken volop mee aan hun behandeling. De twee hadden nauwelijks nog een strafblad. Ze kijken terug op een zwarte periode die door drugs werd bepaald. Ze schaamden zich diep, zeiden beiden tegen de rechter: "Een niet normale periode." Een celstraf zou deze positieve wending alleen maar frustreren, meende de rechter en hield ze het bij een werkstraf.