'Zo snel mogelijk zekerheid voor manege Sleen'

Paardenliefhebbers die gebruikmaken van de manege in Sleen, moeten niet de dupe worden van een impasse die onverwacht is ontstaan nadat de exploitant de huur heeft opgezegd. "We willen zo snel mogelijk een tijdelijke oplossing in de benen hebben, om deze manege open te houden", meldt wethouder Steven Stegen (BBC2014) van de gemeente Coevorden.

De manege is eigendom van de gemeente, maar wordt gehuurd. "Vorige week werden we plots verrast, toen de huurder besloot de huur op te zeggen. We waren al een tijdje in gesprek, maar deze ontwikkeling hadden we niet aan zien komen", zegt Stegen. Deze week wil hij met betrokkenen om tafel om een oplossing te zoeken.

"We denken aan een tijdelijke huur door een groep gebruikers van de manege, daarbij kunnen zij worden ondersteund door de gemeente." Die oplossing is erop gericht de continuïteit niet in gevaar te brengen en moet er voor zorgen dat de eigenaren van paarden hun dieren kunnen blijven stallen in de manege aan de Zetelveenweg. "Ook gezien de historische reputatie die Sleen heeft binnen de paardensport, vinden we het belang hierin groot."

'Geen lichtzinnig besluit'

Exploitant Marelle Koopman laat weten inderdaad de huur te hebben opgezegd. "Maar dat was geen lichtzinnig besluit van de ene op de andere dag." Volgens haar voldoet het pand momenteel niet. "De huidige staat van onderhoud vind ik niet voldoende voor mijn klanten. Ik vind het heel sneu voor de ongeveer 250 leskinderen die hier nu niet terecht kunnen, maar dit was geen werkbare situatie meer." Koopman benadrukt graag met de gemeente in gesprek te gaan om te zoeken naar een oplossing.

'Kansrijke alternatieve locatie'

Op de achtergrond speelt ook al langere tijd het plan om de verouderde manege te verplaatsen, zodat er ruimte vrijkomt voor woningbouw. "We zijn inmiddels zo ver dat we een kansrijke alternatieve locatie op het oog hebben, op loopafstand van het dorp. Momenteel zijn we die plannen aan het uitwerken, waarbij het vooral van belang is te weten wat we precies willen bouwen en wat dat gaat kosten."