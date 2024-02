Muziekvernieuwer en presentator Nico Sieffers (76) overleden

Nico Sieffers uit Meppel is gisteren overleden. Sieffers was een bekend gezicht in de wereld van harmonie, fanfares en brassband en presenteerde het Radio Drenthe-programma Muziekprofiel.

Nico Sieffers is 76 jaar geworden.

Vernieuwing

Sieffers volgde meerdere studies aan het conservatorium in Zwolle, namelijk schoolmuziek en koor- en orkestdirectie. Als pedagoog in de muziek werkte hij aan vernieuwing van het muziekonderwijs. Hij was vanaf eind 2007 als freelancer werkzaam bij RTV Drenthe.

Ook was hij in 1987 oprichter van het Drents Jeugdorkest (DJO), waar hij ook lange tijd dirigent van was. Als artistiek leider van het DJO was hij onder andere betrokken bij het duo-concert met boerenrockformatie Mooi Wark, dat in 2011 werd gegeven.

Sieffers zette zich niet alleen in voor muziek voor kinderen, maar ook ouderen enthousiasmeerde hij. Zo is hij dirigent geweest van het Drents Senioren Orkest.

Koninklijke onderscheiding

Tijdens zijn muzikale carrière heeft Sieffers meerdere onderscheidingen ontvangen. In april 2020 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor alles wat hij heeft gedaan voor de muziekwereld.

In 2015 ontving hij al eens de Hein Boerwinkel Cultuurprijs, voor zijn grote bijdrage aan de muzikale ontwikkeling van jongeren in Meppel en de rest van Drenthe. De juryvoorzitter zei destijds over hem dat 'Sieffers er in was geslaagd om muziek van de muziekscholen naar de scholen te verplaatsen, waardoor meer kinderen in aanmerking komen met muziek'.

Joodse stichtingen

Sieffers was niet alleen actief in de muziekwereld, maar hij zette zich ook sterk in voor stichtingen in Meppel die gerelateerd zijn aan de herdenking van Joden. Zo was hij nog altijd voorzitter van stichting Gedenkstenen Meppel, die de Stolpersteine in de stad plaatsen.