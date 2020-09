Thuiswerken is de toekomst: 'Ik denk niet dat we ooit nog met z'n allen op kantoor zitten'

Sinds de 'intelligente lockdown' in maart waren heel veel mensen genoodzaakt om in één keer vanuit huis te werken. Uit enquetes onder de bedrijven blijkt dat de nieuwe thuiswerksituatie, ondanks de plotselinge verandering, als positief wordt ervaren. Zo ook bij TVM verzekeringen in Hoogeveen. "Wij hebben 500 werknemers die thuis werken. 96 Procent daarvan geeft aan dat ze graag twee of drie dagen thuis willen blijven werken in de toekomst", zegt directeur Arjan Bos. De transportverzekeraar zou verhuizen naar een nieuw te bouwen pand in Hoogeveen, maar heeft dat besluit met een half jaar uitgesteld. "Nu blijkt dat het personeel het prettig vindt om ook enkele dagen vanuit huis te werken, moeten we de verhuizing opnieuw bekijken. Want hoeveel vierkante meters willen we dan nog gaan bebouwen?", vraagt Bos zich af.

Wachten op een vaccin

Bij de gemeente Meppel werken 225 van de in totaal 300 mensen thuis. "De andere 75 werknemers hebben cruciale functies, zoals bij het Sociaal Domein. Zij mogen naar het Stadhuis komen om daar hun werk te doen", zegt Harrie Veldman. Veldman is Coördinator Corona bij de gemeente Meppel. Ook bij de gemeente Meppel zijn veel werknemers tevreden over het thuiswerken. "Wij zitten er wel vrij strak in", zegt Veldman. "Als het echt niet anders kan mag je naar kantoor komen, maar we hebben wel een voorbeeldfunctie. We kunnen niet hebben dat personeel besmet raakt en het gebouw dicht moet." Tot er een vaccin tegen het coronavirus beschikbaar is, houdt de gemeente Meppel de werknemers thuis.

In korte tijd is het ouderwets vergaderen overgenomen door digitale middelen als videobellen met Teams, Skype en Zoom. "Een voordeel is dat deze manier van vergaderen veel reistijd scheelt", aldus Veldman. Ook worden er veel faciliteiten geboden om thuis goed te kunnen werken. "We bieden middelen aan om thuis een goede werkplek te kunnen creëren. Medewerkers kunnen een aangepaste stoel, bureau of beeldscherm krijgen", zeggen de gemeente Hoogeveen en De Wolden.

Verslaggever Ineke Kemper werkt zoveel mogelijk thuis (Rechten: RTV Drenthe/Ineke Kemper)

Gemis van gezelligheid

Toch kleven er ook nadelen aan het thuiswerken. Voor medewerkers was het in het begin snel omschakelen omdat ze ineens thuis moeten werken. Hierdoor is lange tijd de balans tussen werk en privé verstoord geweest. Ook missen medewerkers hun collega's en de gezelligheid van de werkvloer. "De NAM-medewerkers hebben contact via Skype of Teams en maken vaak ook gebruik van virtuele kopjes koffie om met elkaar in contact te blijven. Maar waar de ene collega de voordelen van minder woon-werk verkeer onderschrijft, mist de andere weer de makkelijke sociale contacten op de werkvloer", zegt de NAM.

Thuiswerken in de toekomst

Alle instanties en bedrijven zijn het er wel over eens dat thuiswerken in de toekomst wel gaat blijven. "Sterker nog", zegt Veldman van de gemeente Meppel, "ik denk dat ons Stadhuis nooit meer helemaal gevuld wordt met alle werknemers."

Voor medewerkers is een goede thuiswerkplek wel cruciaal, zegt verzekeraar Unigarant. " We zien dat collega's het kantoorgevoel en elkaar enorm missen, maar ook de voordelen van thuiswerken ervaren."

Met thuiswerken haal je ook stress in huis, zegt psycholoog Stegemann (Rechten: RTV Drenthe/Marjolein Lauret)

Stress haal je in huis

Dat erkent psycholoog Eva-Marijn Stegeman ook. "Voordelen zijn er zeker. Je kan bijvoorbeeld even nog gauw een wasje draaien of je kind helpen met school."

Maar nu thuiswerken het nieuwe normaal wordt, zijn er volgens Stegeman zeker aspecten waar je als werknemer op moet letten. "We zijn ad hoc begonnen. Toen de eerste coronamaatregelen in maart bekend werden; zijn we allemaal provisorisch thuis gaan werken. Maar nu houdt de situatie aan. Eén september is geen datum meer waar we naar uit kunnen kijken. Dat vergt aanpassingsvermogen. Aanpassingen in je werkritme en in je privé-leven."

Het gevaar is dat werk- en privé door elkaar lopen."Als je het niet goed aanpakt, komt er meer stress in huis. Maar er is een verschil tussen een werkplek aan de keukentafel met drie gillende kinderen om je heen en tussen een werkplek op een rustige zolderkamer. Daarbij maakt het ook uit welk type mens je bent. Heb je veel last van omgevingsgeluid of stoor je je nergens aan?"

Verandering roept weerstand op

Daarnaast is 'regelmaat' een belangrijk aspect in thuiswerken, zegt psycholoog Stegeman. "Je moet bijvoorbeeld niet doorwerken tot zeven uur 's avonds, terwijl je normaal om vijf uur het kantoor uitloopt. Ga tijdens een pauze ook echt de deur uit, want je zit de hele dag en avond nog in hetzelfde gebouw; namelijk je huis."

Voor mensen die echt niet kunnen wennen aan het thuiswerken heeft Stegeman nog goede raad: "Gun jezelf de tijd. Heel veel mensen vinden verandering niet fijn. Verandering roept weerstand op. Maar mensen zijn ook flexibel. Gun jezelf de tijd om aan deze nieuwe situatie te wennen."