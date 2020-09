Treurbeuk uit Gieten in de race voor mooiste boom van Nederland

"Iemand van de gemeente heeft hem ingestuurd, ja dat is dan toch wel heel leuk. Dat je eerst de mooiste bent in je eigen provincie, en daarna nog meedoet voor Mooiste boom van Nederland", zegt Daniël Moek. Hij is de beheerder van de begraafplaats. Wat deze boom zo mooi en bijzonder maakt is vooral de grootte. De boom heeft namelijk een kroondiameter van 26 meter.

Bijzondere boom

De boom zorgt in ieder geval voor inspiratie op de grafstenen, want de treurbeuk zie je overal terugkomen. En met de grond onder de boom is ook iets bijzonders aan de hand. De graven die onder de boom liggen zijn veel minder vervallen dan de andere graven. "Ik heb geen idee hoe het kan!', vertelt Moek. "Grafstenen onder bomen liggen veel in de schaduw dus dan zie je er vaak mos op groeien, maar bij deze graven niet. We hebben geen idee wat hier in de grond zit."

Bijzonder is de boom dus wel, maar of het genoeg is voor de titel Mooiste boom van Nederland weten we pas op 14 oktober. Tot dan kunnen mensen via internet hun stem uitbrengen.