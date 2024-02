Water weer spelbreker voor fietssnelweg Assen: Nu klaar in voorjaar?

Er rust geen zegen op de Asser fietssnelweg. Weer is water spelbreker bij de aanleg van het laatste stuk van de snelle fietsroute richting de stad. De hoop was dat het miljoenenproject begin dit jaar eindelijk klaar zou zijn. Dat wordt op zijn vroegst ergens in het voorjaar. Het natte weer heeft de boel flink vertraagd.

"De officiële opening staat nu voor april of mei met potlood in de agenda, maar ik durf niks met zekerheid te zeggen", zegt een woordvoerder van de gemeente. Grote boosdoener is langdurige regenval van de laatste tijd. Op het traject is de grond zo nat, dat de aannemer er niet aan het werk kan.

Weer tegenslag

Voor Assen is het een fikse tegenvaller in een hernieuwde planning. Tot vorig jaar zomer lag de aanleg ook al anderhalf jaar stil. Opborrelend grondwater bleek ineens een dwarsligger voor een nieuwe, stevige kademuur. Na lang puzzelen is daar een slimme oplossing voor bedacht, met totaal andere kades langs de fietssnelweg, maar wel stevig genoeg.

Daardoor kon eind vorig jaar alsnog de laatste paar kilometer met beton worden volgestort. De route is volgens de gemeente dan ook 'zo goed als klaar'. Maar één gapend gat is er nog te vullen, en dat ligt direct achter de nieuwe fietsbrug over het Deurzerdiep. Fietsers, komend vanaf de Lonerbult, moeten daar vol in de remmen, anders rijden ze zich vast in de modder.

Grondwater