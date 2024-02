Plan voor munitiedepot Schoonoord overvalt gemeente: 'Hoe wordt de veiligheid gewaarborgd?'

Er staat op de kaart nog een tweede mogelijke locatie in Drenthe ingetekend, tussen Borger en Exloo, in de gemeente Borger-Odoorn. Stegen: "Of die plek überhaupt haalbaar is, vraag ik me hardop af, aangezien hier ook het Lofar-gebied te vinden is, een antenneveld van Astron." De gemeente Borger-Odoorn laat weten op een later moment met een reactie te komen.

'Nodig om snel munitie in containers klaar te zetten'

Volgens Defensie zijn dit soort nieuwe locaties in de toekomst nodig, om snel en efficiënt munitie in containers klaar te zetten. De hoeveelheid benodigde munitie is ook groter geworden. Hierover zijn, zo staat in het document, afspraken gemaakt met de NAVO. Er wordt specifiek gekeken naar locaties in Noord-Nederland, vanwege de nabijheid van de Eemshaven. Van daaruit wordt munitie overgeslagen op land, of andersom.

Fractievoorzitter Jerry Stoker (Progressief Akkoord Coevorden) heeft inmiddels om opheldering gevraagd bij het college van burgemeester en wethouders. Hij wil vooral weten hoe de gemeente tegen dit plan aankijkt en of een eventuele komst van dit depot een effect heeft op de munitievoorraad in het al bestaande depot in Coevorden.