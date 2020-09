Leraren uit Emmen genomineerd voor Online Filmleraar van het Jaar

Het Hondsrug College in Emmen (Rechten: ANP)

Docenten economie René Katerbarg en Jeroen Lamberts zijn genomineerd voor de titel van Online Filmleraar van het Jaar 2020. De leraren van het Hondsrug College in Emmen zijn samen met twee andere onderwijzers uit Nederland kanshebber op de titel. Reden voor de nominatie van de economiedocenten is de ECO SHOW waar het duo vlotte zelfgemaakte lesvideo's presenteert over het schoolvak economie.

Het vak leuk maken

Katerbarg legt uit hoe het maken van online video's voor scholieren ooit is begonnen. ''Zes jaar geleden ben ik gestart met het maken van online filmpjes over het vak economie, toen YouTube een platform werd waar je onbeperkt dingen op kon zetten. Eerst zag ik video's die andere docenten maakten. Maar dat kan nog veel gekker, dacht ik. Met heel veel onzin proberen we economie toch serieus uit te leggen en het vak ook leuk te maken.''

Succes

Het verbaast Katerbarg niet helemaal dat hij genomineerd is voor de filmprijs. ''Steeds meer mensen pikken onze show op, het verspreidt zich als een olievlek. Want eerst keken alleen mijn eigen leerlingen naar de video's. Maar het wordt steeds normaler iets via YouTube te leren.''

Dat zijn ECO SHOW ook landelijk goed in de smaak valt blijkt uit het feit dat de filmpjes wel 30.000 keer zijn bekeken. ''Voor filmpjes die alleen over economie gaan, is dat best wel veel. Ook word ik wel herkend op studiedagen, door andere docenten. Sommigen willen zelfs een selfie met mij maken.''

Of Katerbarg en Lamberts daadwerkelijk in de prijzen vallen wordt bekend op 29 september, tijdens het Nederlands Film Festival in Utrecht.