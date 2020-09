Nachthoreca toont begrip voor coronamaatregelen, maar met frisse tegenzin

'Geen perspectief'

"Het zijn telkens weer spannende momenten", zegt Ruben Neehoff over de persconferenties die worden gegeven over de ontwikkelingen van het coronavirus. De uitbater van Club Limbo in Emmen lacht als hij het erover heeft, maar de boodschap die premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge tijdens de persconferentie voor de horeca hadden, gaf hem weinig reden om te lachen. "Wéér geen perspectief", sombert hij.

Ons toekomstbeeld wordt er niet beter op, maar ik vind het besluit desondanks terecht" Ruben Neehoff - Club Limbo

De datum 1 september stond al langer rood omcirkeld in agenda's van horeca-uitbaters. Op die dag zou worden bekendgemaakt of een versoepeling van de maatregelen tot de mogelijkheden behoorde. Dat het aantal coronabesmettingen onlangs toch weer toenam, heeft het kabinet ertoe doen besluiten om voorlopig op dezelfde voet verder te gaan met de huidige regels. En dat is voor de nachthoreca een hard gelag.

Verantwoordelijkheid nemen

"Ons toekomstbeeld wordt er niet beter op, maar ik vind het besluit desondanks terecht", reageert Neehoff. "Of je nou overdag op de markt loopt of 's nachts op stap gaat; we moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen om zo snel mogelijk dit virus de kop in te drukken. Maar het is wel heel zuur dat juist onze branche hierdoor zo hard getroffen wordt."

Ruben Neehoff (links) in Club Limbo (Rechten: Paul Steenbergen)

En dus restte hem niets anders dan in de afgelopen maanden creatief om te gaan met het nieuwe normaal. "Wij zijn geen types die bij de pakken neer gaan zitten en proberen altijd wel een oplossing te vinden", zegt Neehoff, die op een normale avond zo'n vierhonderd bezoekers over de vloer kreeg. Hij besloot Club Limbo om te toveren tot een borrelbar, met allerlei tafels en stoelen op de dansvloer. Nadeel is wel dat hij daardoor nu maximaal maar zeventig gasten kan verwelkomen.

Fondsen en potjes

Door de kosten die hij maakt laag te houden, probeert Neehoff het hoofd financieel zo goed mogelijk boven water te houden. "We doen een beroep op partners waar we al langere tijd mee samenwerken, stellen bepaalde dingen uit of pakken die juist samen op. Daarnaast maken we gebruik van de fondsen en potjes geld die er vanuit de regering beschikbaar gesteld worden."

Tot er een vaccin voor het coronavirus is, zie ik niet heel veel nieuwe mogelijkheden ontstaan" Ruben Neehoff - Club Limbo

Intussen vestigt de ondernemer, die noodgedwongen al enkele werknemers moest ontstaan, zijn hoop op een vaccin tegen het coronavirus. "Tot die tijd zie ik niet heel veel nieuwe mogelijkheden ontstaan. Maar ik ben positief ingesteld en we gaan gewoon verder om er het beste van te maken."

Sprankje hoop

Niet alleen Neehoff zat gisteravond enigszins gespannen voor de televisie. Dat gold ook voor Dewy de Hoop, uitbater van Smithy's Palace in Eesveen. De discotheek die net over de Drentse provinciegrens met Overijssel is te vinden, smacht weer naar een bomvolle dansvloer. In totaal heeft de dansgelegenheid ruimte voor 1700 bezoekers, maar op die bezoekersaantallen hoeft De Hoop voorlopig nog niet te rekenen.

"Ik heb de tv halverwege die persconferentie uitgezet, toen geloofde ik het wel", vertelt ze. Het sprankje hoop dat ze op versoepelde maatregelen had, was toen al als sneeuw voor de zon verdwenen. "Ik houd er een heel dubbel gevoel aan over. Enerzijds wil je geen brandhaard voor nieuwe coronabesmettingen zijn; anderzijds zoeken jongeren elkaar toch wel op. Als dat niet hier is, dan wel ergens anders."

Smithy's Palace in betere tijden (Rechten: Smithy's Palace)

2020 moest juist het jaar van de wederopstanding worden, toen De Hoop vorig jaar in het najaar samen met partner Stefan Ottens besloot om Smithy's Palace uit het slop te trekken. De discotheek werd in september 2019 failliet verklaard en de inboedel werd geveild, totdat beide ondernemers kansen zagen om de discotheek nieuw leven in te blazen. Er werd ook flink in geïnvesteerd en nieuwe glorietijden lagen in het verschiet. Totdat het coronavirus opdook.

Laat discotheken gewoon de deuren openen. Bij ons wordt aan bron- en contactonderzoek gedaan, op illegale feesten niet" Dewi de Hoop - Smithy's Palace

"Het vervelende is bovendien dat wij ons keurig aan de regels houden. Maar als je je even omdraait en twee mensen besluiten om zich even niet aan de regels te houden en een toezichthouder merkt dat op, is de boete voor mij. Zo help je de nachthoreca vanzelf om zeep", vindt De Hoop.

Steunmaatregelen

Op steunmaatregelen hoeft ze naar eigen zeggen ook al niet te rekenen. "We bestaan amper een jaar. Toen we bij de bank om financiële hulp vroegen, kregen we nul op het rekest omdat we nog geen drie jaar draaien. We moeten het allemaal zelf regelen."

Dat leidde ertoe dat de dansvloer min of meer als restaurant werd ingericht, mede door de mogelijkheden die het inpandige cafetaria bood. "Ook hebben we zelf een terras gebouwd", vertelt De Hoop. Vele honderden bezoekers leverde die creatieve omzettingen niet op. "Het is wat wisselvallig door de bouwvak, maar als we dertig mensen over de vloer hebben, is het aan de drukke kant", schetst ze.

De discovloer in Smithy's Palace doet dienst als restaurantvloer (Rechten: Smithy's Palace)

Illegale feesten

Terwijl Smithy's Palace alle regels minutieus naleeft, groeit bij De Hoop een dubbel gevoel door alle opgelegde maatregelen. "Ik heb al filmpjes gezien van illegale feesten in de buurt, waarbij jongeren massaal samenkomen. Het wordt helaas in de hand gewerkt door de huidige situatie", stelt De Hoop.

De oplossing? "Laat discotheken gewoon de deuren openen. Hier is toezicht en die zorgt ervoor dat je je altijd wel bewust bent van de regels. Bovendien wordt bij ons aan bron- en contactonderzoek gedaan; op illegale feesten niet."

