Ondernemers, Volksvermaken en gemeente gaan samen voor bruisend Vries

Om van Vries geen slaapdorp te maken, steken inwoners van Vries de handen ineen. Dat gebeurt sinds afgelopen jaar in zowel een burgerforum als een zogeheten 'actieagenda'.

Ruim een jaar geleden trok de Vriezer Ondernemersvereniging (VOV) aan de bel. Naar aanleiding van een brandbrief van Leefbaar Tynaarlo, deed Henk Zuidberg namens de VOV zijn verhaal aan RTV Drenthe. Over het teruglopende aantal winkels en over de ondernemersvereniging die ermee zou stoppen.

De signalen vanuit het dorp werden opgepakt door de politiek en toenmalig wethouder Miguel Ririhena (GroenLinks) zegde toe een 'burgerforum' op te richten, met als doel de leefbaarheid van Vries te verhogen.

Ruim een halfjaar later is de ondernemersvereniging ter ziele, maar is er een stichting voor in de plaats gekomen. De Stichting Vriezer Ondernemers (SVO) moet de binding onder ondernemers waarborgen. "Dat doen we door samen bijvoorbeeld voor kerstverlichting te zorgen, maar ook door op 5 maart een netwerkavond te houden", zegt Bart Haarman.

'Mooi ondernemersklimaat'

Haarman is penningmeester van de SVO en zit ondertussen ook nog in burgerforum Veelzijdig Vries. "Daarmee willen we reuring houden in het dorp", zegt Haarman. "In dat forum zit onder andere Volksvermaken Vries. Daarmee kijken we naar activiteiten om het dorp bruisend te houden."

Dat is hard nodig, denkt de Vriezenaar. "Het is de voornaamste reden dat ik vanuit de SVO heb ingesproken in de gemeenteraad afgelopen december. We hebben heus niet de illusie als ondernemers dat we de leegloop helemaal tegen kunnen gaan en dat er binnen drie jaar opeens allerlei nieuwe winkels zullen zijn", zegt Haarman. "Maar we moeten als dorp laten zien dat we best een mooi ondernemersklimaat hebben."

In gezamenlijkheid met de gemeente Tynaarlo en Volksvermaken, is de SVO naar eigen zeggen bezig 'Vries weer op de kaart te zetten'. "De samenwerking loopt goed", oordeelt Haarman.