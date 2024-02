Lente begint steeds eerder: 'Fijn en zorgelijk tegelijk'

Klimaatverandering maakt dat het vroeger warm wordt. Dat zorgt er ook voor dat de natuur eerder ontwaakt uit haar winterslaap. Hoewel het voor de mens prettig is, kan dat in het dierenrijk verwarring zaaien.

Klepperende ooievaars, vroeg ontluikende krokussen en een els in bloei: boswachter Kees van Son geniet volop van het vroege voorjaar. "Voor ons mensen vind ik het fijn. Maar het is ook zorgelijk."

'Kan soms misgaan'

Daarnaast is voedsel soms onvoldoende aanwezig om de vogels in leven te houden. "Als er niet genoeg rupsen zijn, maar wel veel monden om te voeden, dan kan het zijn dat jonge vogels het niet redden."

Bloemenzee

Klimaatverandering mag dan voor scheve verhoudingen in de natuur zorgen, in het Drentsche Aa-gebied is er volgens Van Son nog niet bijster veel van te merken. "Kijk om je heen, het ziet er hier prachtig uit. Over een paar maanden barst het hier weer los van de bloei. Dan wordt het hier een grote bloemenzee."