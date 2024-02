Vereniging voor voedselbossen trekt de woonwijk in: 'Meer eetbaar openbaar groen'

De vereniging Drentse Voedselbossen trekt dit jaar de woonwijk in. In vijf Drentse gemeenten wil de vereniging in 2024 een klein voedselbos aanplanten.

Verreweg de meeste voedselbossen in Drenthe zitten in het buitengebied. "We willen nu meer de wijk intrekken", zegt Femmeke Huigens. "Veel van de initiatieven zijn op particuliere grond in het buitengebied, aangrenzend aan een tuin. Juist nu willen we meer de dorpen in, zodat je echt eetbaar openbaar groen krijgt."

De vereniging heeft locaties op het oog in Midden-Drenthe, Assen, Emmen en Coevorden. "De vijfde gemeente mag zich nog melden, want er is nog plek", aldus Huigens.

Initiatieven vanuit de buurt

Eerder deze maand werd bekend dat bovengenoemde gemeenten geld willen uittrekken voor de aanleg van een voedselbos. "Maar het is niet zo dat de gemeente zelf zo'n bos aanlegt", legt Huigens uit. "In dit project gaan we samen met de gemeenten buurtinitiatieven ondersteunen." De plannen voor een voedselbos komen dus vanuit de buurt zelf.