Zorgcollectief Zuidwest Drenthe test personeel zelf al

"Testen vind ik sowieso een goede zaak. Als er een uitbraak is, dan wil je het zekere voor het onzekere nemen. Maar ik vraag me wel af: test je alleen bij een uitbraak of ook bij een of twee besmettingen? Dat zijn vragen waar je als zorginstelling rekening mee moet houden en op voorbereid moet zijn", zegt Roeters.

Eigen teststraat

ZZWD heeft voor de vierhonderd medewerkers en vierhonderd vrijwilligers een heuse teststraat ingericht waar zorgpersoneel met klachten zich nu al kan laten testen. Mocht zich een uitbraak voordoen, dan gebeurt het testen en het bron- en contactonderzoek in samenwerking met de GGD.

Voorlopig zijn er bij ZZWD genoeg beschermende middelen op voorraad. "We hebben genoeg mondkapjes klaarliggen. We houden de voorraad ook steeds op peil. We werken ook goed samen als zorginstellingen in Drenthe. Mocht er ergens een uitbraak komen, dan hebben we binnen ZZWD genoeg op voorraad en anders weet ik dat we gaan samenwerken om te zorgen dat er bij de betreffende locatie voldoende is", aldus Roeters.

ZZWD is er dus klaar voor. Maar geldt dat ook voor de rest van Drenthe? "Ik kan niet voor iedereen spreken, maar als ik kijk hoe we de afgelopen maanden hebben samengewerkt en hoe we kennis delen en van elkaar leren en echt met elkaar om tafel zitten, dan kan ik wel zeggen dat we er klaar voor zijn. Ieder op zijn eigen manier", stelt Roeters.

Vraagtekens haalbaarheid

Belangenvereniging voor ouderen ANBO zet grote vraagtekens bij de uitvoering van de nieuwe maatregel voor verpleeghuizen. "Wij vragen ons af hoe het kabinet deze nieuwe maatregel wil gaan uitvoeren. Het idee is goed, maar qua uitvoering lijkt het ons op dit moment niet haalbaar. Al enige tijd is duidelijk dat GGD-en te weinig testcapaciteit hebben en ook te weinig menskracht hebben om de testen uit te voeren. Al eerder trok ANBO aan de bel omdat GGD-en alleen bij hoge uitzondering mensen die niet mobiel zijn, thuis testen. Ook daar ontbreekt de capaciteit voor", zegt woordvoerder Liane den Haan.

Daarnaast maakt ANBO zich zorgen over het feit dat het soms meerdere dagen duurt voordat het resultaat van een coronatest bekend is. Liane den Haan: "Wat als zorgmedewerkers getest worden omdat iemand in het verpleeghuis waar zij werken, besmet is. En zij vervolgens niet kunnen werken totdat bekend is of zij corona hebben of niet? Dat brengt de continuïteit van zorg in gevaar en dat kan wat ons betreft echt niet. Daarom moeten de testresultaten veel sneller bekend worden."

Aandacht is goed

Het Nationaal Ouderenfonds is minder stellig. "Voor ons is het moeilijk in te schatten of het haalbaar is. We zijn wel blij dat er meer aandacht is en er goed over nagedacht wordt. Zodat een eventuele tweede golf of sluiting van een verpleegtehuis voorkomen kan worden", meldt woordvoerder Saskia Hausel.