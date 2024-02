Na bijna 50 jaar stopt boswachter Albert: 'Het gebied is behoorlijk veranderd'

Hij was vijftien jaar oud toen hij zijn eerste stage liep bij de boswachterij: Albert Henckel. Voor hem toen zijn eerste keer op het Dwingelderveld en hij wilde nooit publieksboswachter worden, maar het leven had ander plannen voor hem in het verschiet. Nu, bijna vijftig jaar later, zit zijn taak als boswachter er zo goed als op.

Archiefkasten uitzoeken, foto's inscannen, tijdens zijn laatste dagen als publieksboswachter komt Henckel nauwelijks buiten. Want wie Henckel kent, denkt gelijk aan foto's. Hij is een groot verzamelaar van alles wat hij in de afgelopen jaren in het veld tegenkwam.

"47 jaar is een lange periode, maar ik heb ook nog spullen van mijn voorganger. Dat is natuurlijk wel een stuk geschiedenis van je gebied waarin dingen staan opgeschreven. In het verleden was alles op papier", lacht Henckel. "Ik kom nog uit de tijd waarin we niet met computers werkten."

Alle informatie wordt zorgvuldig uitgezocht. Henckel is bang dat er anders belangrijke kennis verloren gaat. Ook wil hij binnenkort gaan praten met het Drents Archief.

Verzamelaar

De foto's, dia's en bindwerken die door zijn handen gaan, doen hem realiseren hoeveel er veranderd is. Oude ravenkooien die destijds slechts op enkele plekken in Nederland te vinden waren, zoals in Dwingeloo. Of het verhaal van een oude hoorn waarmee vanaf de brandwachttoren kon worden geblazen als er brand was uitgebroken, omdat telefoons nog niet gebruikelijk waren. Henckel was erbij, zag het en verzamelde. "Het gebied is behoorlijk veranderd.'