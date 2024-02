Eis: 7 jaar cel tegen 'moordmakelaar' uit Meppel

De 40-jarige Saied H. uit Meppel was volgens het Openbaar Ministerie (OM) de 'moordmakelaar' voor criminele organisaties. Hij zou zich inzetten om tegenstanders uit de weg te ruimen. Het OM eist een celstraf van 7 jaar.

Een 31-jarige man uit Súdwest-Fryslân zou de liquidaties uitvoeren. Het OM eiste tegen hem een celstraf van 6 jaar. Het is niet aan de mannen te danken dat het alleen bij voorbereidingen van liquidaties is gebleven, vindt het OM. De verdachten werden aangehouden op 10 mei 2022. Uit een ander onderzoek kwamen twee andere personen aan het licht die zich bezighielden met het uit de weg ruimen van hun tegenstanders.

De twee hadden als opdrachtgevers hiervoor contact opgenomen met de veertiger uit Meppel. Volgens het OM kan uit de vele chatberichten voldoende bewijs worden gehaald dat H. moordopdrachten aannam. Bij de potentiële slachtoffers werd een volgsysteem onder hun auto geplakt. H. was ook in het bezit van een vuurwapen. Er werden volgens het OM voorbereidingen genomen voor het zwaarste strafbare feit dat er bestaat: moord.

Deal

Door de aanhouding is voorkomen dat iemand daadwerkelijk van het leven werd beroofd. Beide mannen stonden ook terecht voor deelname aan een criminele groepering en witwassen van onder meer een Mercedes, een Rolex en 7.000 euro. Alleen al op de voorbereiding van een moordaanslag staat minimaal 8 jaar celstraf. Om de zaak snel af te kunnen handelen, zijn het OM en de verdediging tot een deal gekomen.

Het OM matigt de strafeis tot 7 jaar. H. zal op zijn beurt niet in hoger beroep gaan. Over de deal moet de rechtbank in Rotterdam nog beslissen. Het is niet bekend wanneer die uitspraak volgt.

Drugsbende Meppel

Saied H. werd in augustus 2017 nog door de rechtbank in Assen veroordeeld tot acht jaar cel. H. kreeg die straf opgelegd voor het leiden van een drugsbende in Meppel. De bende smokkelde van 2013 tot september 2015 cocaïne vanuit de Dominicaanse Republiek naar Nederland.

H. accepteerde destijds die straf. Toch heeft die drugszaak, die bekend staat onder de onderzoeksnaam Maggiora, nog een staartje. Het hof in Leeuwarden bepaalde begin vorig jaar dat Rijksrecherche meer onderzoek moet doen of er geen oneigenlijke dealtjes zijn gemaakt door het OM met één van de vijf verdachten in deze zaak. De advocaten hadden het hof daarom gevraagd.

Gematst

Een van de bendeleden was volgens de advocaten 'gematst', in ruil voor informatie over de criminele organisatie. De advocaten beschikten over app-verkeer waaruit zou blijken dat de officier van justitie in deze zaak strafvermindering voorstelde in ruil voor meer informatie over andere (drugs)onderzoeken. De verdachte die daarover iets kon zeggen was boekhouder in de Meppeler drugszaak.