Djammen: 25 jaar folk en feest met Rapalje

Ierse pub

We hebben allemaal in rockbands gespeeld", vertelt Maceál. Hij en violist Dieb begonnen 25 jaar geleden met de band. "Ik heb in punkbandjes gespeeld. Altijd een hoop herrie om je heen." Naast de snoeiharde rock luisterde hij ook naar artiesten als Bob Geldof, Kate Bush en Marillion "Er zat zo'n geluidje in, dat we dachten: er is iets met die muziek, wat wij met onze rockmuziek niet voor elkaar kunnen krijgen. Veel repeteren en weinig optredens", grapt Maceál. Daarnaast wilde de mannen graag straatmuzikanten zijn, met simpele instrumenten. In dezelfde periode opende de Ierse pub in Groningen en daar hoorden de heren wat ze zochten. "Simpele instrumenten, fluitjes, mandolinetjes, viooltjes: makkelijk mee te nemen."

Gezelligheid

Nadat de route werd bepaald ging de band aan de slag met de Keltische folk. Al snel bleek dat de muziek een bepaalde sfeer met zich meebracht. "Het is natuurlijk ontstaan om als muzikant te werken en om daar ook geld mee te verdienen, maar wat er daarbij gebeurde is de gezelligheid die erin zit. Dat mensen niet alleen naar een concert komen om puur naar die muziek te luisteren. Je hebt er natuurlijk altijd mensen bij die zeggen dan: "sshhhtttt, in ben aan het luisteren." Koop dan maar een cd denk ik dan. Dan kun je thuis rustig zitten luisteren", lacht William. "Mensen willen een feestje vieren, biertje erbij."

25 jaar

Over de toekomst zijn de mannen vrij helder. "Nog 25 jaar", zegt Maceál volmondig. Ook hebben de heren de afgelopen coronamaanden veel met livestreams gewerkt via hun sociale mediakanalen. Dat beviel goed en willen ze blijven doen. "Met optredens samen, dus een combinatie van livestream en optreden", zegt Maceál. "Om er te zijn voor de mensen", besluit hij.