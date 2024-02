Expeditie Nederland: Emmenaar Robert Bast woont offgrid in fietscaravan

De 38-jarige Emmenaar Robert Bast woont noodgedwongen in een fietscaravan bij de familie Jansen in de tuin. Al jarenlang heeft hij een andere manier van leven, deels offgrid.

Voor Expeditie Nederland gaat verslaggever Ineke Kemper bij hem op bezoek. Robert laat haar zien hoe hij leeft in een zelfgebouwde caravan van slechts een paar vierkante meter. Maar alles zit er in. Zoals een bed, een tafel en al zijn spullen. Er is zelfs plek voor een gitaar. Koken kan hij ook in zijn caravan, maar hij maakt nu gebruik van de keuken van de familie Jansen. Ook hun badkamer en toilet mag hij gebruiken.

Kraakbeweging

Het verhaal van Bast begint in 2004. Hij woont dan vlak bij Hoogeveen. Hij is niet blij met zijn opleiding en ook thuis loopt het niet lekker. In 2005 vertrekt hij daarom naar Emmen en sluit zich aan bij een kraakbeweging. In 2017 neemt-ie een kraakpand van vrienden over. Hij woont daar tot vorig jaar. Dan besluit de gemeente Emmen dat het pand een andere bestemming krijgt. Ze worden het niet eens over vervangende woonruimte en Bast besluit om zijn fietscaravan te bouwen. Die zet hij in een bos bij Emmen.

Een jaar geleden ging RTV Drenthe bij de Emmenaar op bezoek. Hij is op dat moment net ontdekt door de boswachter en moet binnen een week vertrekken. "Na de uitzending kreeg ik van verschillende mensen aanbiedingen om bij hen te komen wonen", vertelt Bast. Uiteindelijk gaat hij in gesprek met de familie Jansen. "Zij namen contact op omdat ze een grote tuin hadden en ik daar wel mocht staan met mijn caravan."